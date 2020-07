Actúa, dirige y forma talentos: la radiografía de Mario Bolaños, un referente que brilla con luz propia

No sólo lo vimos como un metódico y responsable policia de investigación en “Pérdida”, sino también en otras grandes realizaciones como “Distrito Salvaje”, “Fariña” y en “Sin senos hay Paraíso”.

Lo cierto es que Mario Bolaños, no sólo es un gran actor, sino que a través de su escuela latinoamericana, se yergue como un formador de formadores. En el programa "Tal Cual Es" que se emite por LA BRÚJULA 24, charlamos con este talentoso artista.

"Desde el día uno, cuando comenzó esta realidad, la importancia es abordar esta situación con una mirada positiva para no bloquearnos. El miedo paraliza y no podemos agregarle más miedo. Debemos focalizarnos en entreternos, alimentar la mente para no terminar en un anclaje doloroso", resaltó Bolaños, en su charla con el periodista Fernando Quiroga.

Y agregó: "Trabajé muchos años en España y esta es la primera vez que abordo un personaje que no es antagónico. La rigurosidad que tiene mi personaje coincide con la de Wilson Pulido, que es un perseverante, un trabajador que modestamente soy en mi vida personal".

"Acepté este rol, sabiendo que iba a ser muy fuerte. Uno nunca subestima la construcción y me apetecía abordarlo. Por eso me considero un agradecido. Siempre quise que se rompiera esa etiqueta de Mario Bolaños haciendo de malo en una serie. En este caso, encontré en Wilson más razón que impulso. Eso es lo que me llevo como positivo y enriquecedor", señaló el polifacético artista en otro segmento de la entrevista radial.

Por último, destacó: "Si bien el de Perdida fue un personaje más pequeño que en los anteriores, lo que busqué es quitarme el estereotipo del colombiano narco. Y creo que desde ese punto de vida lo he logrado".