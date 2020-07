"Estamos viviendo un fin de ciclo; éramos un desastre y había que cambiar"

"2020 será un año totalmente turbulento, habrá en materia económica y política a nivel mundial. Va a ser duro, durísimo. Habrá entre ocho y nueve meses en los que tendremos que bucear para ver cómo hacemos en el día a día. De esto no se salva ninguno. Estamos todos en el Arca de Noe".

La precisión en la predicción que Ludovica Squirru realizó en el libro escrito en julio del año pasado es realmente asombrosa. La reconocida astróloga, vaticinó la llegada de lo que hoy estamos viviendo y aseguró que se trata de un cambio de ciclo, de un nuevo paradigma para la humanidad entera. De una especie de Big Bang.

"Cuando empieza un nuevo ciclo del zodíaco, los chinos afirman que ahí se define lo que va a pasar en los próximos 120 años. Hay una relación muy fuerte entre la medicina y la astrología china y este que estamos viviendo es el año de la rata de metal. Cada órgano de nuestro cuerpo está regido por un elemento y en este caso, los pulmones están regidos por el metal. Además, la rata como signo fijo, esa combinación daba cuenta que podía llegar a venir una enfermedad que tenga que ver con los pulmones. Además, hace exáctamente 120 años, y por eso digo que la astrología tiene mucho que ver con matemática, comenzó la peste bubónica también en China", mencionó en diálogo con el programa Nunca es tarde de LA BRÚJULA 24.

"La humanidad iba a tener un big bang y no era necesariamente un meteorito. Estábamos muy mal antes de esta pandemia en cuanto a valores, prioridades, en mirar más afuera que adentro, en la familia desintegrada, en estar pendiente más de lo tecnológico que de lo afectivo. Esto que estamos viviendo es un fin de ciclo. Es una pandemia, pero también es un empujoncito que nos permite ver cómo estábamos viviendo. Los valores, los presidentes que se elijen, los negocios, la corrupción. Es una mirada hacia adentro y el que no lo quiera ver, está en problemas. La tecnología no pudo evitar estas tragedias y eso es un llamado de atención importante. Esto llegó para transformar todo", reflexionó.

"Esto es como cuando hacés una mudanza o una limpieza en tu casa y te das cuenta de todo lo que estabas acumulando y no servía. Esto es un aprendizaje acelerado. Es una revolución que nos generará una creatividad inmensa. Hay que pensar en todo lo que no te permitiste, en lo que no te dejaron, en lo que siempre quisiste hacer. Es la oportunidad de hacer el cambio de 180 grados", completó.

Ludovica ya terminó su próximo libro. Se viene el año del búfalo y según adelantó, será un año importante para la humanidad entera y también realizó una interesante predicción para nuestro país.

"Hace menos de dos días terminé el libro del año del Búfalo que empezará el 12 de febrero de 2021. Para China es un año muy importante, porque ellos son Búfalo en el horóscopo", mencionó.

"Hay que volver al campo. El búfalo nos va a poner a trabajar. La Argentina va a traer alimento y vendrá gente de todo el mundo. Hay que seguir cultivando, produciendo y no hay que parar. Los argentinos debemos unirnos para un momento crucial que, si lo sabemos entender, será de un aprendizaje inmenso", completó.