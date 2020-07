El drama de Daniel: tiene síntomas de COVID-19 y reclama un hisopado

Daniel se dedica al reparto para un importante empresa bahiense. El lunes, mientras todavía se sentía bien, visitó entre 40 y 50 clientes. Pero por la noche comenzó a sentir fiebre y dolor de garganta, síntomas compatibles con COVID-19. Ahora, su preocupación es mayúscula, sobre todo teniendo en cuenta que, por el momento, no consigue que le realicen el correspondiente hisopado.

"El lunes a la noche comencé a sentirme mal. Tenía congestión nasal. Entraba a trabajar a las 6, pero un ratito antes tenía 38,2 de fiebre, por lo que llamamos a la ambulancia. Me dijeron que como no estaba dentro del grupo de riesgo, me tenía que quedar en casa realizando aislamiento. Me dijeron que no tome nada, pero como seguía con fiebre, me dieron novalgina y tafirol, pero no puedo salir de casa para saber cómo estoy de mi vías respiratorias. Además, en los últimos días estuve en contacto con mucha gente y eso también me preocupa", dijo el joven de 34 años.

Daniel vive con su esposa, que ya tiene tos y con sus dos hijos, uno de 8 años y otro de 2. "En el Penna me dijeron que tenía que tener fiebre durante tres días. Y en IACA me explicaron que no tenían turnos para hacer el test porque estaban desbordados. Llamamos al 911, al Penna, a IACA, al 107, al Municipal y por ahora no tuvimos ninguna respuesta", se quejó.