"No tenemos una suficiente cantidad de unidades de aislamiento"

El infectólogo Diego Maurizi se mostró preocupado por la cantidad de contagios que ha tenido la ciudad en los últimos días y aseguró que el sistema sanitario local no cuenta con una "suficiente cantidad de unidades de aislamiento".

"Si pretendemos seguir en esta fase tenemos que tener una capacidad de testeos muy importante y una capacidad de aislamiento muy grande. Además, se necesita de una obediencia por parte del pueblo que por el momento, acá no se ha visto", mencionó en comunicación con el programa Nunca es tarde, de LA BRÚJULA 24.

Maurizi dijo que la sociedad en su conjunto ha cometido errores y ha ido aprendiendo a medida que la enfermedad avanzaba. "Yo mismo escribí protocolos en marzo que luego tuvimos que modificar", dijo.

"No hemos entendido por dónde pasa la cosa y lo difícil que va a ser esto. La pandemia no va a frenar en agosto o septiembre, ni cuando empiece el calor. Por eso, vamos a tener que festejar los cumpleaños de manera virtual y seguir juntándonos con nuestros amigos por el teléfono. El comportamiento humano tarda en contestar cuando uno no está acostumbrado a responder a líderes y acá no hay un liderazgo claro que marque un rumbo", aseguró.

Maurizi mencionó que en la actualidad se ven pacientes que están teniendo cuadros leves y que el problema no es la terapia intensiva, si no los lugares reservados para aquellos pacientes con poca sintomatología que siguen realizando su vida normal y pueden estar contagiando a otros.

"Al haber circulación comunitaria, cualquier persona que tiene más de 37,5 grados, tos y dolor de garganta, puede ser un coronavirus. Si no lo diagnostico y lo aislo, es una persona que sigue circulando y contagiando a otros", explicó.

Según Maurizi, para poder sali de la lógica de la cuarentena, se necesita un fuerte compromiso social y un acuerdo entre los diferentes estamentos políticos. "Lo más difícil es generar esa mesa de fraternidad y que la gente que cumple a los diferentes estamentos se sienten y lleguen a un acuerdo. Hablo de autoridades municipales, provinciales y nacionales que se tienen que sentar para dar una respuesta lógica. Una vez que se consigue el Norte, el resto se consigue", completó.