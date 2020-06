Se reconciliaron: "Estoy de vuelta con la mujer que me rompió el auto"

Digno de una historia de ficción, la relación de Daniel Osvaldo Conte y Jessica Moskalink nuevamente está viento en popa. A pesar del escándalo que se vivió en el hotel Patagonia de Río Gallegos, donde la mujer le destruyó su lujoso auto mientras él bebía champagne, ahora están juntos otra vez, como si nada hubiera pasado.

A través de un audio, Daniel lo confirmó: "Estoy de vuelta con la mujer que me rompió el auto", dice el mensaje. Con las voces de sus hijos de fondo, el novio quiso dejar en claro que volvió a su casa junto a Jessica, pese a los gritos y amenazas de esa violenta noche: "A la casa no vuelvas nunca más, te c... en tus hijos y en tu mujer".

"Lamentablemente la amo mucho y estoy de vuelta", agregó Daniel en su mensaje de voz. En otros audios que había enviado el día jueves, en medio del escándalo, se mostró más indignado, señalando que Jessica "no quería compartir".

La misma Jessica lo había apuntado en un descargo en Facebook: "Mi hermana no estaba en ese hotel anoche, ella se encontraba en una cena de una amiga y decidió llevar a sus sobrinos a comer con ella, o sea mis hijos" ¿Triunfó el amor?