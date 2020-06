Luego de conocerse el fallo de la jueza de Garantías Susana Calcinelli, la cual le otorgó la libertad bajo fianza a los primeros tres detenidos de La Banda de la Quinta, la redacción de LA BRÚJULA 24 se contactó con el odontólogo que había sido extorsionado por ellos y que, a raíz de su denuncia, todo salió a la luz.

Claramente molesto por la decisión, el profesional no dudo en asegurar que "esta jueza liberando a estos tipos me pone en peligro a mí y a las chicas. No voy a dejar de hacer mi vida por esta gente. No me importa lo que hagan. Las chicas están asustadas, encerradas, no quieren salir a ningún lado. La jueza me está poniendo en peligro y será la responsable si me pasa algo".

Y continuando en esa línea, no bajó el grado de contundencia en sus dichos. "Me parece una locura lo que acaba de hacer esta jueza. Ya sabemos quién va a ser responsable si me pasa algo. No solo los policías, sino la jueza también".

Repitiendo las palabras, como buscando una explicación, el odontólogo señaló: "Estoy asombrado por el fallo. La jueza no se está dando cuenta en el peligro que me está poniendo. No está pensando en mí que soy la víctima.

No creo que le importe mucho. Es increíble. El que quiere hacer las cosas bien… después dicen que las leyes no funcionan y que la gente tiene miedo de hablar… ahí tenes el por qué. Hablo, pongo las cosas en su lugar, y parece que me quieren destruir".