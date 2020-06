La sorprendente opinión de Samuel Eto'o sobre Lautaro Martínez

Samuel Eto'o fue uno de los mejores delanteros de la década pasada. Su trayectoria a nivel de clubes y selección es verdaderamente intachable y por ello es una de las voces más autorizadas en el mundo del fútbol.

Eto'o se retiró hace solo nueve meses mientras militaba para el Qatar SC. En sus últimos años pasó por equipos de un bajo nivel pero apostó a continuar hasta que su físico se lo permita. El 13 de abril de 2019 se despidió en la derrota por 4 a 3 con el Al Rayyan.

Desde entonces El León Indomable ha estado fuera de las canchas. No comenzó a ocupar ningún tipo de rol, ya sea de entrenador o dirigente. Aún así no es ajeno a lo que sucede y por ello opinó sobre el jugador que es tapa de los diarios todos los días, Lautaro Martínez:

“Suárez es un general y no le podemos quitar sus méritos todavía. Lautaro Martinez lo está haciendo bien en el Inter, pero no podemos olvidar la historia de Luis. Eso no impide traer a otro jugador para dar competencia”

El Alacrán se enfocó en recordar la tremenda jerarquía que posee El Pistolero a la hora de hablar sobre el argentino. Las declaraciones se dieron en el marco de una entrevista que le brindó a Radio Catalunya:

“Luis siempre es Luis, es de los mejores jugadores del mundo en su posición. Es obvio que el Barça siempre se tiene que reforzar, pero no hay que bajar los galones de un general. Luis es un general, es un capo, y no se le puede rebajar”

El ex delantero de Camerún sabe muy bien lo que es vestir la camiseta del conjunto culé. Llegó a disputar 199 encuentros entre todas las competencias anotando 130 goles y asistiendo en 41 oportunidades. Para concluir se manifestó sobre el futuro de Xavi, quien estuvo cerca de regresar como técnico en 2019:

“Hablo mucho con el Maqui. Sabe lo que es mejor para él y para su carrera. Pase lo que pase él será entrenador del Barcelona. Tiene que volver con Messi todavía en el campo porque todo será más fácil para él. Xavi es una joya para el fútbol. Grandísima persona y siempre va de cara. Dos virtudes para un gran entrenador. Ser hipócrita acabe siempre mal, lo tiene todo para triunfar en el Barcelona”

Fuente: Minutoneuquen.com