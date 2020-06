"No voy a volver atrás con mi determinación", dijo Bordoni

El intendente de Tornquist, Sergio Bordoni recalcó hoy que no volverá atrás con su determinación de dejar ingresar a los bahienses a su distrito.

En comunicación con el programa Fantino a la Tarde de América, el jefe comunal aclaró que si bien no está cerrado para todo "Bahía Blanca", mencionó que no permitirá que ingrese la gente que tiene casa de fin de semana en la comarca serrana.

"El lunes hablé con Gay y creía que había quedado todo aclarado. No me gusta lo que está pasando, pero no voy a volver atrás con mi determinación", dijo.

"La gente de Bahía Blanca que tiene casa de fin de semana en el distrito no puede ingresar. Sí están entrando profesionales, médicos, vendedores, personal de Telefónica y otros. Consideramos que como el turismo aún no está habilitado, no es necesario que ingresen", dijo.

Bordoni volvió a resaltar que el distrito tiene apenas un respirador y 28 camas disponibles y que su obligación es "cuidar a los 22.000 habitantes".

"No tengo ningún problema con la gente de Bahía. Si hay alguien que tiene algún problema que resolver, que me llame porque de alguna manera lo vamos a resolver", cerró.

Con respecto al por qué la gente de Coronel Suárez puede ingresar y los de Bahía Blanca no, mencionó que tiene que ver con un acuerdo de reciprocidad firmado hace un tiempo.

Hoy por la mañana, el secretario de Gobierno del municipio bahiense, Adrián Jouglard, dijo que lo que "hace Bordoni es estigmatizar a la gente, solo por presunción de que una persona puede tener la enfermedad. Esta determinación está prohibida por decreto provincial y nacional y tampoco es la forma de proceder entre vecinos. Nuestro decreto municipal indica que aquellas personas que trabajan en parques eólicos fuera del partido no pueden alojarse en Bahía Blanca".