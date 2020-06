Gay evalúa cerrarle la entrada a los vecinos de Tornquist

La polémica por la libre circulación en la región sigue en aumento. Y no es para menos.

Ahora, el que analiza tomar una fuerte decisión al respecto es el intendente Héctor Gay, quien a modo de respuesta para su par de Tornquist, Sergio Bordoni, optaría por cerrar el acceso a quienes provengan del vecino distrito.

Días atrás, el jefe comunal bahiense ya lo había anticipado en diálogo con LA BRÚJULA 24, cuando se quejó ante la apertura del turismo en ciudades de la zona, aunque no para los habitantes de Bahía.

"Yo creo que eso raya lo discriminatorio. ¿Qué pasa si yo hago lo mismo con el que viene de Tornquist?. Hace dos semanas el intendente de Coronel Suárez me llamó porque un comisionista no pudo entrar acá por un problema con los papeles. Dos días después salió en los medios y dijo que Bahía tendría que haber cerrado todo. No se entiende", expuso con indignación.

Ayer, Bordoni autorizó a personas que sean propietarias de inmuebles en localidades de la comarca a viajar al distrito para hacer uso de las mismas, pero no a los bahienses.

Y como si todo esto fuera poco, esta mañana un trabajador se comunicó con este medio para manifestar que no lo dejaban entrar en Suárez por ser oriundo de Bahía Blanca.