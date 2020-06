"Aún tenemos dudas porque hubo distintos discursos"

El intendente Héctor Gay brindó este mediodía una conferencia de prensa para dar algunas precisiones respecto de lo anunciado anoche por Alberto Fernández y Axel Kicillof en cuanto a la flexibilización de la cuarentena.

En tal sentido, el jefe comunal fue cauto al enfocarse en nuevas disposiciones. "Tenemos algunas certezas y aún muchos interrogantes. Hay que recordar que este período del aislamiento termina el domingo, y lo que se anunció anoche rige a partir del lunes, con lo cual hay cuestiones en la nebulosa".

"Inclusive, anoche hubo un tenor en las palabras del Presidente y otro en las del Gobernador, fueron distintos discursos. Mientras el primero habló de que un 85% tendría más libertades y el 15, relacionado más con el AMBA y lugares donde hay circulación comunitaria del virus, quedaba igual, el otro brindó un discurso en el que habla de un nuevo sistema de fases", aseveró Gay.

Y agregó: "Eso nos llevó a ver dónde estamos parados. Suponemos que estamos en la fase 4. Es decir, el AMBA sería la fase 3, nosotros en la 4 y 60 distritos con 0 casos en la 5. Esto aún no lo hemos corroborado, hace minutos me contacté con la ministra de Gobierno de Provincia y la respuesta fue que están armando la comunicación de la nueva modalidad. Seguramente lo tengamos en el transcurso de las próximas horas".

"De igual modo, la aclaración es que no nos quedó del todo claro anoche por la dualidad de los conceptos de ambos", analizó el Intendente, en relación a lo dicho tanto por Alberto Fernández como por Axel Kicillof respectivamente.

Más de Gay en conferencia

"Tenemos en este día 78 del aislamiento 72 casos confirmados, 28 activos, 40 recuperados y 4 decesos. Hay 7 casos sospechosos, 21 en aislamiento, 1646 en monitoreo diario y 296 con similar tratamiento en el área de salud mental".

"Hay un dato importante que tiene que ver con lo que consideramos positivo. Quienes siguieron anoche el discurso se encontraron con algunos números, por ejemplo que a nivel nacional estamos con una media de 15,5 días para la duplicación de casos. En el caso de Bahía, afortunadamente y mereced al trabajo de todos, siempre hemos tenido una curva positiva en esta cuestión".

"El 12 de abril teníamos 16 casos y duplicación cada 13, el 2 de abril se duplicó, el 11 de mayo era cada 28 días, el 24 de junio cada 31 y hoy lo tenemos cada 35 días, lo cual es mucho mejor. Esto quiere decir que pese a los casos del parque eólico y el geriátrico, seguimos evolucionando bien".

"Otro tema importante es el control de accesos a la ciudad a partir del convenio que hemos firmado. Hoy tenemos 30 profesionales trabajando en los accesos, se controla la documentación, la temperatura, se compraron pistolas para ello, y los datos son cargados en tiempo real".

"En caso de detectarse un contagio tenemos el historial de esa persona. Estos datos son importantes para una ciudad que sigue teniendo mucho movimiento".

"En cuanto a las autorizaciones, se solicitó la apertura del rubro indumentaria y calzado, que es el que más reclamos nos ha generado. Se ha incorporado un paso intermedio, porque la presencia en locales de ropa no esta habilitada en toda la provincia y sí la posibilidad del take away, mediante un protocolo específico".

"Esto ha sido consensuado con el gremio, que puso el mejor espíritu de colaboración y estamos a la espera de la respuesta de Provincia. Lo mismo pasa con los gimnasios, se solicitó la apertura con un protocolo específico".

"Ayer finalmente nos aprobaron tres rubros que habíamos pedido hace varios días, que son inmobiliarias, escribanías y todos los servicios jurídicos, siempre en el marco de un protocolo de higiene y seguridad".

"Ahora también se habilita una extensión para los comercios que estaban abiertos de lunes a viernes de 9 a 17,porque pensábamos que había que dedicar sábado y domingo a esparcimiento. La novedad es que los comercios habilitados pueden abrir los sábados de 9 a 13".