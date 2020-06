Los dueños de gimnasios piden que los dejen abrir

La incertidumbre generada por la prolongación de la cuarentena es cada vez más evidente en la ciudad. Minuto a minuto se siguen sumando rubros que necesitan reabrir sus puertas para no fundirse.

Ahora, los que piden que los dejen trabajar son los dueños de los gimnasios, quienes lo harían respetando medidas de bioseguridad que ya le entregaron oportunamente a la Municipalidad.

"Lo que queremos es que llegue a nivel Provincia y Nación. Presentamos un protocolo que es muy completo, el mismo que se hizo en Capital y en otras provincias donde ya está habilitado", explicó en diálogo con LA BRÚJULA 24, Fabián Suan, referente del sector.

Y agregó: "Se basa en trabajar con turnos de 45 minutos, con gente reducida según los metros cuadrados, desinfectando todos los aparatos usados y pidiéndole a cada cliente elementos personales como botella de agua, barbijo, alcohol en gel".

"También se va a solicitar la firma de una declaración jurada donde conste que esa persona no tiene síntomas, que no viene del exterior y que no tuvo contacto con gente que haya tenido coronavirus".