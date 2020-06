Dictan la prisión preventiva para el sujeto que prendió fuego a su pareja

El Juzgado de Garantías a cargo del doctor Guillermo Mércuri otorgó en las últimas horas la prisión preventiva que había sido solicitada por el fiscal Jorge Viego para Maximiliano Cayuñir.

Se trata del sujeto que está acusado de prender fuego a su pareja, Cintia García, delante de dos de sus hijas (una de ellas recién nacida) a principios de mayo, en pleno aislamiento social preventivo y obligatorio.

El hecho ocurrió en Morel al 400 y el delito está caratulado como "tentativa de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por ser cometido por un hombre a una mujer mediando violencia de género".

"Me duele mucho el pecho, no puedo hablar porque aspiré mucho humo. Esta persona era mi pareja, estábamos conviviendo. Él había ido a hacer una denuncia contra mi ex pareja, pero no sé qué habrá escuchado en la comisaría porque cuando regresó me empezó a acusar de haberle mostrado el bebé a quien fuera mi anterior novio", había expresado Cintia en su charla con el periodista Germán Sasso.