"Charly García no tiene Covid-19 y está bien", dijo el manager

José Palazzo, mánager de Charly García, escribió esta noche en su cuenta de Twitter que la familia del artista rockero “me dijo que no tiene Covid-19 y que está bien”.

El mensaje del creador del Cosquín Rock señaló que se encuentra en su Córdoba natal y concluyó el tuit señalando “Tranquilos y snm” (por las siglas de Say No More) utilizadas por García como santo y seña.

Las escuetas declaraciones de Palazzo salen al cruce de las versiones periodísticas que desde esta mañana dan cuenta que Charly estaba internado en una clínica porteña a la que arribó con fiebre alta y dolores en la zona abdominal y donde un primer hisopado descartó un cuadro de coronavirus.

Desde la oficina de prensa del mentor de Sui Generis, Seru Girán y La Máquina de Hacer Pájaros no confirmaron dicha internación y repitieron a Télam que “la familia de García no tiene nada que comunicar”.

El músico y compositor, de 68 años, arrastra un frágil estado de salud desde 2008, pero declinó internarse incluso cuando a fines de enero último sufrió un severo traumatismo de cadera a causa de una caída doméstica y ello lo marginó del Cosquín Rock.

Me escriben muchos por Charly , yo estoy en cba pero [email protected] su familia que no tiene covid y que está bien . Tranquilos y snm — jose palazzo (@josedpalazzo) May 30, 2020

Fuente: Télam