Se cumplió la primera Jura de Graduados no presencial en la historia de la UNS

El pasado viernes se llevó a cabo la 352° colación de grados, que por las medidas de aislamiento social vigentes, fue no presencial e incluyó sólo el Himno Nacional, el Juramento de Práctica y el discurso de despedida. En la sala del Consejo Superior Universitario sólo estuvieron el rector, doctor Daniel Vega, la Secretaria General Académica, doctora Lidia Gambón, y personal de las Direcciones de Comunicación y de Medios Audiovisuales. También fue controlado administrativamente por personal de la Dirección de Títulos y Egresados.

A las 18 juraron egresados de Biología, Bioquímica y Farmacia; de Ciencias de la Salud, de Ciencias de la Administración y de Economía. Las palabras estuvieron a cargo de la directora decana de este último Departamento, doctora Andrea Castellano.

“Este día no es como lo soñaron, sabemos que necesitamos estar frente a frente en los momentos importantes de la vida. Pero eso ya vendrá. Estamos viviendo momentos de miedo y angustia, pero esto también pasará. Y cuanto esto pase, la Universidad va a seguir ahí. Siempre diferente y siempre la misma. Graduados: tuvieron el privilegio de alcanzar el nivel más alto de educación en una universidad pública y gratuita. La sociedad invirtió en eso y ustedes contrajeron una deuda que quizás nunca terminen pagar. Se llevan las mejores herramientas para cambiar la realidad que los rodea. Ese es el capital para pagar su deuda, un pago que les vamos a exigir”, dijo en sus palabras

A las 20 fue el turno de los Departamentos de Derecho, de Geografía y Turismo y Ciencias e Ingeniería de la Computación, cuyo director decano doctor Marcelo Falappa, pronunció el discurso. “Como todo en la vida, la Universidad les habrá deparado momentos buenos, y no tan buenos. No se olviden de este espacio que ocupó tanto tiempo de sus vidas. La Universidad Nacional del Sur no sólo es reconocida por la excelencia de sus graduados, sino por su interés permanente en formar buenas personas. En el futuro, será placentero para vosotros volver a esta, su casa. Más allá de las circunstancias de este momento, espero que hayan sido felices en su etapa de universitarios. Tengan en cuenta que como graduados universitarios tenemos mucho por hacer para construir una ciudad, un país y un mundo mejor”, expresó Falappa a su turno.

El mejor promedio correspondió a la médica Joaquina Reta. “Jamás imaginé que iba a tener mi título a través de la pantalla de computadora. Siempre me imaginé que sería en el escenario de Colón 80. Pero es lo que nos toca vivir y estoy agradecida porque entiendo que es todo un desafío poder seguir adelante con estos actos”, dijo, luego de jurar como profesional de la Medicina. “Siempre quise ser médica y decidí hacerlo en Bahía Blanca porque tenía familiares allí. No fue fácil adaptarse a la nueva ciudad, pero me fui enamorando de Bahía y de la UNS. Siempre traté de aprovechar al máximo lo que ofrecía la Uni: el comedor, las clases de actividad física, la sala de estudio, estudiar italiano. Estoy muy agradecida y me llevo muy lindos recuerdos de mi vida universitaria en la UNS”, resumió.

Más adelante cada graduado podrá retirar personalmente los diplomas en la Dirección de Títulos, en la medida que las disposiciones de aislamiento lo permitan. Actualmente, los profesionales que requieren certificar su condición de graduados no necesitan tener físicamente el certificado, ya que el Ministerio de Educación al legalizar el documento, incorpora al egresado en el Registro Público de Graduados Universitarios, sitio que permite que cualquier interesado pueda corroborar la veracidad del egreso.

El acto pudo verse en vivo y queda alojado en el canal de Youtube "Audiovisuales UNS", al que puede accederse directamente por este enlace