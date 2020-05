Provincia adelantó que no se habilitará la venta de indumentaria en Bahía

La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, respondió con dureza los dichos del concejal bahiense Nicolás Vitalini, quien esta mañana pidió que Kicillof deje las chicanas de lado y analice los protocolos enviados por la comuna.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, por LA BRÚJULA 24, la mano derecha del Gobernador remarcó: "No lo conozco al concejal, pero debo decirle que está faltando a la verdad porque Bahía Blanca es uno de los municipios con más actividades habilitadas".

"En la página del Ministerio hay una ventana con un mapa activo que muestra todas esas actividades por distrito. Opinar así es una acto de irresponsabilidad porque genera tensión", agregó García.

En tal sentido, la funcionaria explicó que "esto tiene que ver con un decreto nacional, no es un capricho del Gobernador". Remarcó que la Provincia no va a dar el visto bueno para la venta de indumentaria y calzado en la ciudad y dijo que "las actividades deportivas, por las que el Intendente ha consultado varias veces, tampoco estás habilitadas".

En otro tramo de la nota, García volvió a referirse a esa cuestión y dejó en claro que la apertura realizada días atrás en la ciudad no tuvo que ver con una decisión ni de Provincia ni de Nación. "Corre por cuenta y obra del Intendente, porque esas acciones no están permitidas. Es verdad que en todo el sur de la provincia hemos tenido un enorme reclamo, incluso para la apertura de gimnasios, pero lo único posible es la salida recreativa de los chicos con sus papás", indicó.

Más de García en La Brújula 24

"Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice porque, amén de lo que pasa en Villa Azul u otros barrios populares del Conurbano, estamos teniendo casos en el interior de la Provincia".

"En Bahía tengo cuenta de varias personas infectadas por el Parque Eólico. Cuando están focalizados los casos y hay pronta atención, por supuesto que se controla con rapidez. Pero hay que tener cuidado con la apertura indiscriminada porque aún no pasamos el momento de máxima gravedad".

"Si por las chicanas -Vitalini- se refiere a la conferencia del sábado, tiene que saber que nosotros, cuando nos hicimos cargo de la gestión, había dos áreas muy precarizadas, devastadas, una era el sistema sanitario y la otra la educativa".

"En medio de esto nos encontramos con la pandemia. El sistema de salud estaba muy deteriorado, se encontraron vacunas vencidas, ambulancias oxidadas, falta de insumos".

"Cuando uno se enciende verbalmente, como el caso del Gobernador, para expresar la situación que tenemos hoy, seguramente sea producto de algunas opiniones. Eso no es chicana, es la verdad.

"El Gobernador trabaja con todos los Intendentes. Desde que empezó la pandemia hubo un sustento económico para pagar los sueldos municipales. No tuvo una mirada distinta de aquellos de distintos signos políticos".

"Hay cuestiones prohibidas taxativamente por el Gobierno Nacional. La indumentaria y el calzado, por ejemplo. Seguramente la Provincia de Buenos Aires le contestará al Intendente justamente eso".

"Hemos tenido muchas solicitudes desde todos los distritos, y hemos visto la queja de los trabajadores y comerciantes que no pueden abrir. Las modalidades que tienen para la venta es con delivery o take away, tanto para indumentaria como calzado, pero no la venta directa".

