La odisea de un periodista de La Brújula 24 luego de varias semanas varado

La angustia que vivieron aquellas personas que quedaron varadas por la pandemia de coronavirus tiene un final feliz para la mayoría de ellos, quienes transitaron varias semanas de incertidumbre hasta que lograron la tan esperada repatriación, esa que muchos argentinos aún siguen aguardando.

Desde el colectivo que lo trasladaba a Bahía Blanca, el periodista de LA BRÚJULA 24, Joaquín Álvarez Bayón explicitó sus sensaciones a partir de lo que fueron sus días en Ibiza, en un viaje a Europa que no resultó tal como lo había planeado.

"El vuelo especial no me lo confirmaron hasta unas horas antes. Tomé la decisión de ir a Madrid sin la certeza de cuándo iba a iniciar mi vuelva al país. A las cuatro o cinco horas me llegó el mail con la notificación de que podía abordar un servicio de Iberia. Esa alegría fue indescriptible", explicó Álvarez Bayón, en su charla con el periodista Germán Sasso.

"Acá somos cuatro bahienses en el colectivo, primero pasó por Mar del Plata, luego hará la parada en nuestra ciudad y sigue para el sur. Llegar a Ezeiza fue de película porque parecíamos bichos raros, rodeados de médicos con sus atuendos y ambulancias alrededor. Una cosa de locos. Nos tomaron la temperatura y todo salió bien", sentenció.

