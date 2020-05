Jesús Leyton, el tiktoker más sexy de España en La Brújula 24

Jesús Leyton tiene 42 jóvenes años, vive en Tenerife, España, y la rompe en la popular red social TikTok. Día a día, suma seguidores de a miles.Y su rostro de inmediato se convirtió en tendencia en varios países.

"Teniendo en cuenta la pandemia y todo lo que estamos pasando, la verdad es que estoy muy bien. Como todo el mundo, con ese miedo y aislamiento que es un poco raro", aseguró en el programa "Tal cual es", que conduce Fernando Quiroga por LA BRÚJULA 24.

Y respecto de su iniciativa, recordó que "TikTok conocía por mi hija, empecé a ver gente que lo hacía y decidí incursionar. He generado seguidores que nunca me lo imaginaba, la verdad que es un placer".

De profesión, según describió, "trabajador vertical de alta montaña", habló también de sus formas de edición. "La verdad es que no me esmero mucho, los hago y los subo directamente. Me gusta mucho bailar y hay bastante de eso", explicó.

Y agregó: "Hace unos 3 días hice un directo para agradecerle a los seguidores, para que me conozcan un poco más de mi pasado y esas cosas. Seguramente tenga que volver a hacer alguno más por la cantidad de gente. Está creciendo la cuenta".

En otro tramo de la nota, Leyton señaló que "aparte de mi trabajo, hago anuncios, alguna que otra película o serie, siempre en papeles figurantes”.

Cómo fuere, el gran referente de Mass Media oriundo de Tenerife, sigue marcando tendencia. ¿Qué le dapararán las redes ahora?

Escuchá la nota completa:

<iframe width="100%" height="280px" scrolling="no" frameborder="no" src="//radiocut.fm/audiocut/embed/vert/jesus-deyton/" ></iframe>