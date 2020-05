Cientos de bahienses, hartos por la suba en las facturas del servicio de telefonía

En los últimos días, en Bahía Blanca se recibieron múltiples reclamos por parte de usuarios de diferentes empresas de telefonía fija y móvil, quienes se sienten prácticamente "estafados" por parte de las firmas que brindan el servicio y cobran valores exorbitantes o aumentos indiscriminados, en el marco de la pandemia por el coronavirus.

Una de las apuntadas es la ex Telefónica (hoy dependiente directamente de Movistar), a la cual acusan de recaudar elevadísimos montos por conceptos vinculados con los costos de mantenimiento. "No voy a pagar por un servicio que utilizo. Mi vinieron 1700 pesos en la factura cuando hace 15 días que no hago una sola llamada. Es una barbaridad, un robo a mano armada. Siempre te obligan a abonar el mismo importe, más allá del uso que le pueda dar al fijo", renegó una oyente de LA BRÚJULA 24.

"Soy una jubilada que cobra la mínima. Me llegó el último resumen por 1300 pesos y quiero dar de baja el servicio porque no puedo pagarlo. Es abonar ese importe o comer", reflejó otro testimonio.

Algo similar ocurre con quienes cuentan con una línea de celular. A modo de ejemplo, uno de los reclamos que más se reiteran, fue recepcionado por este medio: "Tengo Movistar y como me subían el abono mensualmente, un día me queje. Llamé y después de pelear dos horas me lo rebajaron de 800 a 160 pesos mensuales por un año".

"Tengo entendido que está prohibida la suspensión de la línea por tres meses impagos. Yo llevo dos facturas que no pude abonar y ya me la cortaron. Pensaba ponerme al día en los próximos días, pero se adelantaron y tomaron esta drástica determinación", disparó otro furioso vecino.

Las diferentes muestras de descontento llegan en el marco de la decisión del gobierno de disponer el congelamiento de las tarifas, incluyendo el acceso a Internet y televisión por cable hasta el próximo 31 de agosto, tal como fue anunciado por el Enacom a comienzos de esta semana. La medida, según explicaron fuentes gubernamentales, fue tomada con el acuerdo de las compañías del sector.