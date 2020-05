Un asco: su vecina arroja baldes con materia fecal en la vereda

Los vecinos del barrio Villa Delfina están indignados. Denuncian que una mujer que vive en el sector de Juan Citta al 1900 arroja baldes de materia fecal en la calle todos los días.

Miriam reside en la zona y habló con LA BRÚJULA 24. "hay una señora que hace poco vino al barrio y tira un balde de excremento en la vereda. No se puede pasar por el olor", se quejó.

En su relato, la damnificada explicó que "uno va y le habla bien, pero es mala, no se le puede llegar. Encima tiene 4 nietos viviendo con ella, no sabemos si está en sus cabales".

"Con los vecinos no sabemos qué hacer, no se puede estar del olor a mierda que hay, es terrible. Cloacas tenemos, no se por qué hace una cosa así", dijo.