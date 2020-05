"Tenemos a ocho trabajadores del Parque Eólico aislados", dijo el dueño del hotel

Uno de los hoteles que está bajo vigilancia se encuentra en la primera cuadra de calle Italia. Martín, uno de los dueños del establecimiento junto a sus padres, sostuvo en LA BRÚJULA 24 que en total tuvieron a 18 personas alojadas en el lugar en el último tiempo.

"Ahora tenemos hospedadas a ocho personas pero sin síntomas. Todos están aislados en sus departamentos y no pueden tener contacto con nadie. Hicieron controles pero se ve que dieron negativos porque los dejaron acá", dijo en diálogo con el periodista Germán Sasso.

Luego agregó que "desde el 20 abril están alojados porque estaban trabajando en el parque Eólico. Tuvimos 18 personas alojadas pero luego fueron reubicados. La verdad es que no queríamos tener vinculación con esta empresa (Tel3) pero nos pidieron que los tengamos alojados hasta el 30 de mayo".

"Acá no hay empleados del hotel. Solamente estoy yo atendiendo para recibir viandas y a los que vienen a hacer tareas de desinfección", aseguró uno de los propietarios del Apart Hotel Patagonia Sur.

Además agregó en el programa Bahía Hoy que "no tengo ningún tipo de contacto. Me pidieron una guardia mínima para atender lo básico. Pero de acá no sale nadie ni a la puerta, incluso tenemos autorización de llamar a la policía si esto sucede".

"Nosotros quisimos cerrar pero el municipio y la empresa nos dijeron que tengamos abierto hasta el 30 así cumplen con el aislamiento, después nos dijeron que se harán cargo ellos", señaló.

En cuanto a cómo manejan el tema de la ropa de cada uno de los inquilinos contó que "se encarga el lavadero. Cada uno deja la ropa, toallas y sábanas en la puerta en un sobre bien cerrado y ellos se encargan de la desinfección".

Por último dijo que una de las personas que se hospedaba en el hotel se encuentra internada en el Privado del Sur. Además sostuvo que uno de los conserjes dio positivo y está internado en el Español.

"Se contagió por el contacto que tenía con estas personas. Pero por suerte se encuentra bien. Presentó fiebre. Él cree que fue en alguna charla o entrega de llave. Creemos que fue en algún pasamanos", finalizó.