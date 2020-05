"Si llega alguien con fiebre, no va a poder ingresar a la ciudad"

Aldo Caminada, Superintendente de Seguridad Región Interior Sur, habló en LA BRÚJULA 24 sobre el endurecimiento de los controles que se hacen en los accesos a la ciudad. Y dijo que "si llega alguien con fiebre, no podrá ingresar".

En diálogo con el periodista Germán Sasso, el agente remarcó que "ayer tuvimos una reunión de la que participaron autoridades policiales, del Ministerio y de la Municipalidad, y se trazaron algunos lineamientos de trabajo, en cuanto a esta nueva fase o etapa que vamos a realizar".

"Los controles se intensifican fundamentalmente en los accesos de la ciudad no solo por la policía, también interviene el personal del área de Salud que trabajará en forma mancomunada con nosotros, fundamentalmente en la toma de temperatura a todos los que llegan", señaló.

Y apeló, en la misma línea que lo expuesto por el intendente Héctor Gay, a la conciencia social. "En cuanto al sector urbano, también se van a hacer controles, pero se va a apelar a la responsabilidad de las personas que van a transitar y también a aquellos que ahora pueden abrir sus negocios".

"La única duda que hoy tenemos, pero que vamos a resolver en breve, es sobre qué posibilidades tendrá la gente para salir a caminar. Eso ya lo teníamos resuelto, y efectivamente iban a poder salir, pero en el día de ayer el Gobernador dijo que en la Provincia eso no se va a permitir", indicó.

"En lo que respecta al sector urbano, el principal control lo tendrá cada uno de los habitantes de Bahía. Hay que tener en cuenta que la gente, y también uno lo comprende, lleva más de 50 días en el hogar y se entiende que tenga ganas de salir. Pero la batalla todavía no se ganó. Ahora se está dando la posibilidad de reactivar el comercio, pero si esto no sale como se prevé, vamos a retroceder como el juego de la oca y no queremos eso", señaló.

Y consultado respeto de los trabajos en las rutas, Caminada comentó que "a los que vienen de otras localidades se les toman los datos, la temperatura y se les hará un seguimiento para ver si realmente van al lugar que afirman".

"Si alguien llega con fiebre, se arma un protocolo especial, pero lo más probable es que esa persona no pueda ingresar a la ciudad", argumentó.