Suspensión de calificaciones: "No implica que el alumno deje de ser evaluado"

Julieta Conti, Jefa Distrital de Educación en Bahía Blanca, se expresó esta mañana en LA BRÚJULA 24 con respecto a la decisión de suspender las calificaciones en todas las escuelas del país, una medida que aún no fue bajada a nivel bonaerense pero, se da por descontado, también la Provincia adherirá.

"En relación al período que está por culminar, el denominado primer trimestre, que no haya calificación numérica no significa que los alumnos no sean evaluados. Los trabajos prácticos son igualmente tenidos en cuenta por el docente", mencionó Conti, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y admitió que "aún no sabemos cómo se instrumentará el boletín de calificaciones. Todo el sistema educativo se llena de temor porque no es sencillo desandar el camino para lo que todos esperamos que es ver la nota que obtuvieron".

"Desde el primer día se vienen llevando adelante las clases virtuales y también se distribuyen los cuadernillos en formato papel para aquellos hogares en los que no se puede acceder a las clases vía Internet", enfatizó la titular del organismo en otro segmento de la entrevista radial.

Sobre el trastorno que genera esta pandemia, resaltó: "El sentir popular es que todos quieren volver a las clases, chicos y grandes. Los alumnos se pierden de la vivencia diaria y compartir con sus amigos momentos presenciales".

"Se ha ido ajustando durante estos casi 60 días, adaptando el ritmo de contenidos que al principio era muy intenso y después fue bajando", explicó Conti en relación a la cantidad de tareas que recibieron los chicos, cerrando con la siguiente frase: "Es difícil para el docente hacer un diagnóstico del grupo para establecer en qué temáticas hacer más hincapié".