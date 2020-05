No te pierdas las predicciones de Jimena La Torre en La Brújula 24

La famoso astróloga Jimena La Torre habló esta mañana con LA BRÚJULA 24 sobre el difícil presente en la Argentina. Y dejó una serie de interesantes conceptos.

En diálogo con el programa "Una Buena Razón", la tarotista indicó que "mayo es el mes de la vida, pero no porque a mí se me ocurra, yo trabajo con lo estacional y en medio de esas estaciones se dan las fechas".

"Por ejemplo, el 1 de agosto es la fecha de la Pachamama. Otra se da entre primavera y verano, que es la Noche de Brujas, la fiesta el final, donde se despide todo lo que ya no está en el cuerpo físico. En la oposición está el 1 de mayo, que acá le damos un lindo nombre, Día del Trabajador, pero es la fiesta de la vida", dijo.

En tal sentido, explicó que "el punto es que la vida se representa con la manzana, porque todo tiene que ver con ella. Siempre, todos los mayos, recomiendo hacer la torta de manzana, por ejemplo para el trabajo".

Y consultada respecto del momento de incertidumbre generalizada por el avance del coronavirus, La Torre señaló que "volví a hacer mi programa de la noche, en mi canal de youtube, y recordé que hubo un año muy difícil allá por el 2013, no me acuerdo bien el motivo ya que Argentina tiene muchos momentos complicados, y por algún motivo Marcelo Tinelli no hizo programa ese año".

"La gente estaba pasándola mal y mi programa le daba como mucha tranquilidad. Es como que perder el control de las cosas hizo que se terminara la vida, pero no es así, no todo depende de uno. Uno no está donde quiere estar, está donde el universo lo necesita", argumentó.

PREDICCIONES PARA LOS SIGNOS SEGÚN JIMENA LA TORRE