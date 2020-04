Se avanza en la bancarización del cobro de los alquileres

El presidente del Colegio de Martilleros de Bahía Blanca, Carlos Esteban, mencionó esta tarde que desde su institución se realizó un pedido formal ante las autoridades municipales y provinciales para que el Banco Provincia les habilite una cuenta en la cuál los inquilinos puedan depositar el valor de sus alquileres y así luego transferir ese dinero a sus respectivos propietarios.

"Desde el colegio de martilleros no avalamos los alquileres en negro y por eso realizamos el pedido oficial. De hecho, hablé con el intendente, con Adrián Jouglard y con algunos diputados para que nos abran esta cuenta", mencionó Esteban, en diálogo con el programa Nunca es tarde, de LA BRÚJULA 24.

La imposibilidad de abrir las oficinas resulta una complicación grande tanto para las inmobiliarias, como para los inquilinos y propietarios, en medio de la cuarentena preventiva y obligatoria.

"Veo muy mal el panorama de las inmobiliarias. No tenemos ingresos. Si no vendemos, no alquilamos propiedades nuevas o no renovamos contratos, no tenemos ingresos. Ya 2019 fue complicado y 2020 viene peor. Esperemos que el año próximo sea mejor, pero aún falta mucho", explicó.

De todos modos, el titular del Colegio aseguró que en abril, el comportamiento de los inquilinos fue "muy bueno". De hecho y según un relevamiento a nivel provincial, hubo una obrabilidad del 80%.

"Mientras el asalariado siga cobrando su salario, y pueda pagar los alquileres, no habrá problemas. Pero no sabemos hasta cuándo se mantendrá esta cadena. La veo muy endeble", dijo.

El panorama tiende a complicarse en todos los aspectos y en mayo podrían variar los números.

"Hay mucha gente que vive de los alquileres. Que por diferentes motivos, ha tenido la posibilidad de tener otra vivienda y ponerla en alquiler. No todos los que tienen una casa para alquilar son ricos", dijo.

Escuchá la nota completa: