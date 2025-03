Inquilinos que se inundaron: "Si la propiedad no está en condiciones, hay que rehacer el contrato"

El temporal que se registró en la ciudad dejó miles de propiedades afectadas, muchas de ellas alquiladas. Eso hizo que tanto inquilinos como propietarios sufran las consecuencias de los daños: los primeros porque viven en el inmueble inundado y, los otros, por ser dueños de la edificación. A criterio del presidente de la Cámara Inmobiliaria de Bahía Blanca Javier Piñero, para darle continuidad al convenio, las partes deberán llegar a un nuevo acuerdo. En diálogo con La Brújula 24, Piñero explicó cómo debería definirse el acuerdo.

"Si hay una inmobiliaria como intermediario, o el convenio es entre inquilino y propietario, el panorama es similar. El que está dentro de la propiedad conoce las consecuencias y es quien tiene que informar al propietario lo que sucedió. Ambos tendrán que pensar en cuál es la mejor solución posible", dijo el vocero.

Afirmó que los contratos tienen una cláusula fundamental para las partes. "El mismo convenio dice que la cosa (inmueble) tiene que estar en estado de uso, y que toda causa que no sea imputable al locatario, corre por cuenta del dueño. El locador no tiene la culpa; tampoco el locatario", amplió.

El referente inmobiliario advirtió que, "cualquiera que le quiera hacer cumplir por la fuerza al otro, primero le falta empatía y, segundo, se está metiendo solo en algo que no tiene sentido. No me consta, pero he escuchado decir que 'si se quiere ir, que pague una indemnización por incumplimiento de contrato'".

"Si la propiedad fue afectada, no tiene que pagar ninguna rescisión de contrato. La solución va a ser, en muchos casos, económica: arreglar un valor nuevo, dar unos meses de gracia; es decir, lo que pueda ceder cada parte. Hay dueños que pueden y otros que no están en condiciones de afrontarlo. Lo escrito es clarito: si la propiedad no está en condiciones de uso, hay que rehacer el convenio", agregó.