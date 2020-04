El día que "La Extraña Dama" habló en la Brújula 24

Definitivamente, Luisa Kuliok, es una de las actrices más prolíficas y versátiles de la escena nacional. Lo cierto es que la humilde muchacha nacida en Villa Devoto, la que soñó con una vida de teatro y jamás pensó ser actriz de telenovela, econsiguió con mucho esfuerzo un destino de grandeza.

Claramente la definen muchos rostros; los de las artes escénicas que proyectó y hoy la tienen como activa protagonista, y los de la televisión, que la adoptaron para siempre… Ya en protagónicos imborrables como el de la frágil Dolores en Amor Gitano, o la vanidosa Victoria Escalante en Amo y Señor, vimos fuertes aristas de su enorme potencial. Pero no fue hasta Venganza de Mujer, encarnando a Némesis Paiva, la crónica de una pobre orillera nacida en la ilegitimidad de los esteros del Iberá, que nuestra actriz más querida inaugurase lo que Fernando Quiroga, en el programa “Tal Cual Es” - donde se llevó a cabo la nota - definió como “la era de las Heroínas Descarnadas”: personajes de mujeres simples y maravillosas, que, por inclemencias a manos de la ignominia y la miseria humana, terminaban erguidas como estandartes no solo de la propia liberación, sino también de la de otras mujeres.

"Me da mucho pudor tamaña presentación, agradezco mucho la generosidad de todo el equipo. El reconocimiento que llena de emoción y me da mucho placer" dijo la actriz, en referencia a la editorial que inició la nota de quien cosechó (y sigue cosechando) aplausos nacionales e internacionales, por legendarios papeles de inagotable cariño.

"Una frase de Borges que me parece muy oportuna: cruza sus ojos con los de otra persona y solo por eso dice 'he ejecutado un actor irreparable y establecido un vínculo', y me parece que en estos tiempos donde no nos podemos tocar o compartir espacios, algo de los recuerdos de las miradas y lo que se escucha tiene una potencia diferente. Cuando voy a las radios veo el hábito de poner camaritas, que también emiten… lamento eso, porque la radio es la radio y estamos permanentemente invadidos por imágenes.”

La actriz que también encarnó a la valiente Gina Falcone, en La Extraña Dama, la novela más vista de todos los tiempos, también se refirió a la empatía como puente para acercar sentires y proyectar sueños compartidos:

"En estos tiempos tan difíciles que nos toca pasar, me parece que escucharnos y saber que del otro lado hay tantas personas, estamos compartiendo energía, cosas compartidas de antes y de ahora. Yo me imagino que el público tiene las imágenes de cada historia y eso es extraordinario. Hay que estar menos prendido de lo que pasa en las redes, porque es invasivo".

Haciendo hincapié en los roles que la consagraron, Luisa declaró:

"Hubo algo que a mí me interesó mucho; la historia de las mujeres que luchan. yo siempre creí que la mujer es una enorme luchadora. – afirmó la actriz que interpretó a Giuliana Spadaro en Cosecharás Tu Siembra – Y me interesaba siempre que esto aparezca muy claro, por eso no hacía novelas de las más típicas o tradicionales. He tenido muchísimos más ofrecimientos de los que he realizado. Aún en Amo y Señor, que contrario a lo que muchos creen no se trataba de una mujer sometida. No había violencia, las cosas que yo le hacía al personaje de Arnaldo eran tremendas – recuerda riendo la actriz - había una correspondencia que tenía que ver con una competencia amorosa".

En alusión a los compromisos dramáticos y sus exigencias, dijo en la mesa de la radio: "Me pasó con La Extraña Dama que hacía el personaje de muy jovencita, y luego era mucho más adulta en la ficción. Siempre me gustaron los personajes que tienen pasos de tiempo, porque hay cosas muy interesantes para contar. El tiempo, la vida y la muerte son temas que todo el tiempo están con nosotros. Yo para hablar con la erre - haciendo alusión al regionalismo correntino del personaje de Némesis Paiva - me instruí mucho”.

Consultada sobre qué prefiere a la hora de elegir una ficción para ver, expresó: "yo miro poco de lo que hay; me es muy difícil seguir una historia. Veo algo para ver a los colegas, lógicamente. Creo en las grandes historias que tenían una concepción ética muy fuerte. Lo que me interesaba era dejar una herencia que no pasaba por lo económico. En las novelas, todas las historias tenían un lugar de aprendizaje, era vivir juntos una historia e ir sacando las conclusiones. Hay siempre cosas muy interesantes, sin ninguna duda".

Fuerte activista de los derechos de la mujer que ayudó a consagrar, Luisa Kuliok es una inigualable oradora; sensible activista social e incansable luchadora por la igualdad: "Yo creo que la mujer es fuerte. Como dijo el Presidente, basta de decir que estamos en un país pobre, la realidad es que estamos en un país desigual".

Conforme a su compromiso social, dejó su huella también al respecto: "Esta semana, el 26, es el día mundial de la propiedad intelectual. El día que se celebran los derechos de actrices y actores. Es importante que en éste momento, donde no podemos trabajar porque están cerrados los cines y teatros, sea eso una suerte de amparo para que podamos tener un ingreso. Por eso estamos luchando para tener un espacio en televisión y percibir lo que le corresponde a cada actor en virtud de la repetición de nuestro material trabajado. Hay gente en nuestro gremio que la está pasando verdaderamente mal, y estamos pidiendo que cada uno tenga lo que le corresponde".

Antes de terminar la charla, agregó: "Íbamos a hacer este año, con mi marido que además de médico es actor, una gira basada en la vida de Juana Azurduy, es un viejo sueño que tenemos. Actuar juntos, pudimos concretarlo en 2019 con dos presentaciones en Avellaneda, y fue glorioso. Estoy muy compenetrada con ese espectáculo, que habla de la soberanía y de las luchas para que todas las personas tengamos igualdad y equidad".

La dama icónica de las telenovelas argentinas con proyección mundial, le brindó a La Brújula 24, toda su atención; comprometida con su público, es tan vigente y actual como están palabras que la definen.

Así es Luisa Kuliok, Atormentada por amor.

Escuchá la nota completa: