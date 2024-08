Alberto dio su versión de la denuncia: “El hematoma fue por un tratamiento estético”

El expresidente Alberto Fernández dio su versión de los hechos tras la denuncia de Fabiola Yañez en la Justicia. La respuesta del exmandatario fue en una entrevista publicada este domingo en el portal “El Cohete a la Luna”, el medio dirigido por Horacio Verbitsky, donde se defendió de la acusación de violencia de género.

A lo largo de la nota, Fernández desliza que las fotos de Fabiola golpeada en un ojo no serían producto de violencia de género ejercida por él, sino que se trataría de un tratamiento estético. No obstante, dicho argumento se contradice con los chats de la ex Primera Dama, donde acusa que sufrió agresiones físicas durante tres días.

En un intento de desestimar las acusaciones, Fernández argumentó que Yañez enfrenta graves problemas psíquicos y que su fragilidad emocional ha sido explotada por ciertos sectores para desprestigiarlo. “Si soy un golpeador, ¿por qué se sometió a un tratamiento de fertilidad para que tuviéramos un hijo?”, manifestó el exmandatario en su versión de los hechos.

En ese sentido, el expresidente cuestionó uno de los puntos cruciales de la denuncia de Yañez: “¿Por qué no hay un solo testimonio de alguien a quien ella le hubiera contado del alegado maltrato?”.

“Viví 17 años con Marcela Luchetti (la madre de su hijo Tani) y 10 con Vilma Ibarra, y no hay un solo episodio de que yo las haya agredido”, sentenció en relación a su conducta con anteriores parejas.

Además, Fernández dice conservar chats con la madre de Yañez, en los que compartirían la preocupación por problemas de consumo de alcohol y que “todo sería parte de una disputa económica”.

Curiosamente, el formato en el que se presentó la entrevista en “El Cohete a la Luna” no siguió el tradicional estilo de pregunta-respuesta. En lugar de ello, se optó por una narrativa continua, lo que ha despertado especulaciones sobre un posible pacto entre el medio y el expresidente, que habría exigido no publicar la entrevista antes de que se divulgara otra que concedió al diario “El País” de España. Sin embargo, el texto del artículo evitó citar directamente las palabras de Fernández, lo que podría interpretarse como una forma de proteger ese supuesto acuerdo.

Con información de Ámbito