"El Senado no tiene porque pedir autorización a la Corte"

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, le solicitó a la Corte Suprema se expida sobre si es posible o no que el Senado de la Nación sesione de manera virtual.

Al respecto, y en diálogo con LA BRÚJULA 24 FM 93.1, el Prosecretario Parlamentario de dicha cámara, Juan Pedro Tunessi, dejó en claro su postura.

"Me parece un error abdicar las facultades de autonomía que tiene uno de los poderes del estado" comenzó Tunessi, al tiempo que remarcó el hecho de que "el Senado tiene que establecer su propio criterio para sesionar o no. No tiene porque pedir autorización a la corte".

En ese punto, y repasando artículos de la constitución, el bahiense fue tajante: "No me parece que haya competencia en este caso".

Por último, y sobre las alternativas que se pueden manejar, Juan Pedro comentó: "Que el congreso funcione depende de la lógica por el cuál quieren que sesione. El primer punto de un gran acuerdo general, con el momento difícil en el que se vive, no debería ser la disputa. Lo que vale es que haya una intención de acuerdo y acompañar las medidas".