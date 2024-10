Tunessi: "La gente salió a reivindicar la educación pública universitaria”

El dirigente radical Juan Pedro Tunessi habló esta mañana en el aire de La Brújula 24, respecto de todo lo que dejó la masiva manifestación de ayer por la educación pública.

Consultado respecto de la postura del gobierno de Javier Milei, que tildó la marcha como "política", Tunessi sostuvo que "esa es una monserga de este Gobierno, porque nadie puede pedir que dirigentes y organizaciones traten de participar, pero esto no le quita fuerza a la demanda".

"Yo creo que la gente salió a la calle para reivindicar la educación pública universitaria, lo cual es un valor de una dimensión en lo social que no tiene precedentes en el mundo. Es de los pocos acuerdos en la que estamos todos parados, y también quieren ir contra eso", consideró.

Y dijo, en esa misma línea, que "no se puede seguir bajando impuestos a los ricos y subirle a los docentes y jubilados, es un modelo que no tiene sustentabilidad social. Tanto hablamos de la estabilidad para la inversión, pero hay que dar señales de una sociedad integrada. Los argentinos han abrazado este sistema universitario, digan lo que digan, ayer vi una movilización importantísima. 150 mil personas en Córdoba, por ejemplo, donde votaron a Javier Milei, tapar el sol con una mano es una fantasía de este gobierno".

Consultado sobre lo que ocurrirá en el Congreso, cuando se trate el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, indicó: "Yo creo que no se lo van a aprobar, ahora no va a tener los 84 héroes, hoy las cosas están un poco más seguras. El tema fiscal no tiene un valor significativo, a mí me parece que la gente también comprende que hay muchas cosas para mejorar, pero no es a costa de la destrucción del sistema de bienes públicos, como la universidad".

"Mi padre era ferroviario en Algarrobo, con un sueldo normal, y yo pude ir a La Plata a estudiar abogacía, me pude recibir, desarrollé una vida gracias a la universidad pública. Desde lo aspiracional, la sociedad argentina cree que ese es un lugar que da posibilidad de ascenso social. Hay otras cosas que se pueden auditar y revisar, como es el tema del arancelamiento a los extranjeros, que es una discusión también abierta".

"Lo que no puede haber es un profesor que se inicia y gana 400 mil pesos, o un titular de años que está cerca de la canasta básica de alimentos. Están destruyendo el sistema universitario público y de investigación, por eso creo que van a rechazar el veto", dijo Tunessi. Y apuntó: "Milei necesita siempre un enemigo, es lo mismo que hacía Cristina. Esta idea de un ajuste a mansalva no va a ser sustentable, hay que buscar alguna otra vía".

Con Manes y Salaberry en la interna del domingo

En otro orden, Tunessi se refirió a la interna a definirse este domingo. El dirigente bahiense apoya la lista que tiene como principal referente a Facundo Manes.

"Creo que se terminó un ciclo en la provincia con el liderazgo de Maxi Abad. Eso ha hecho que en los últimos 20 años Bahía Blanca no tuviera un candidato a legislador por el radicalismo, sin poder competir en ninguna de las elecciones y que fuéramos furgón de cola de otras formaciones. Llegó el momento de decir 'queremos la identidad del radicalismo sin avergonzarnos de nuestras ideas y queriendo nuestro propio espacio".

A nivel local Tunessi apoya la candidatura de Martín Salaberry, según él mismo puntualizó. "Queremos competir, queremos tener la posibilidad de acercar una propuesta tan alejada de Milei como de Kicillof. No es fatal el destino de la Argentina que no se pueda construir una alternativa. Hay que salir de este péndulo de que si fracasa esto, vuelve el pasado. Hay que construir una vía del centro, moderada, progresista. Nosotros tenemos claro eso desde la identidad radical", manifestó.

"La identidad radical es volver un poco a las fuentes", amplió.