“Tenemos que explicar por qué somos más eficaces que Milei”

El bahiense Juan Pedro Tunessi, Secretario Parlamentario del Senado, habló esta mañana con el equipo periodístico del programa “Bahía Hoy”, por La Brújula 24.

Primero, dijo que el radicalismo está encolumnado detrás de la figura de Bullrich de cara a las elecciones presidenciales. “Estamos enfocados en apoyar a Patricia. Todo el radicalismo está empeñado en que ella gane la elección”.

“No me parece pertinente detenernos en especulaciones, son cosas que han pasado en Capital pero no en general. El radicalismo aportó tres victorias contundentes, en Santa Fé, Chaco y Mendoza. Le han dado impulso a una campaña electoral de Juntos con mucha consistencia”, comentó el referente de la UCR.

Y agregó: “Hay razones, por ejemplo en el caso de Morales, que tienen que ver con sus funciones, pero no con una especulación electoral. Estamos muy convencidos de que la salida nacional es con equipo, con gente y capacidad, para poder dejar atrás la crisis que atraviesa la Argentina. Es con el liderazgo de Patricia Bullrich”.

Respecto de las acusaciones vertidas por el candidato libertario Javier Milei, quien aseguró que el radicalismo pactó con Sergio Massa, Tunessi señaló que “eso es una historia persistente, pero cuando Massa se pasó con el kirchnerismo se rompió el frente que había en Jujuy. Cuando se gobierna hay relaciones formales y hay que interactuar, porque los gobernadores tienen que darle respuesta a su gente”.

Más frases de Juan Pedro Tunessi en el aire de “Bahía Hoy”, por La Brújula 24:

“Lo más importante ahora es que hay una necesidad de salir de esta decadencia, con algo que no sea un salto al vacío, que le de contención con liderazgo. Y no con estas ideas escandalizadas propias de Milei, que no tienen ninguna consistencia en cuanto a llevar sus ideas a la práctica”.

“Un día dolariza, al otro no, se cierra el Banco Central y al otro no. Son medidas que no tienen ningún valor y dan cuenta de un desconcierto. Patricia está acompañada por gobernadores, miles de intendentes, eso es un proyecto político para gobernar la Argentina y sacarnos de la crisis”.

“Yo creo que el discurso anti k ha perdido eficacia, creo que le estamos pegando a algo que forma parte del pasado. El propio Massa lo está dejando atrás. Eso ya no habla de futuro”.

“El discurso de Patricia irá modificándose en este sentido hacia cómo resolver los problemas de la sociedad. Me parece que nosotros tenemos que explicar que somos más eficaces que Milei para resolver esta situación, no es romper todo y que estalle todo”.

“Me parece que el discurso tiene que contener, de hecho intercambiamos opinión con gente vinculada al armado de la campaña. La inflación ha vuelto a marcar otro nivel de pobreza en la Argentina y en eso hay que enfocarse”.

“Este anti casta –Milei– es más casta que la casta, incluso ahora ya cerró con lo más febril del sindicalismo, dándoles los planes sociales a Barrionuevo y la UOCRA, me parece que no es por ahí”.