"Estamos cuidando mucho los insumos porque no son fáciles de conseguir"

El director del Hospital Penna, Gabriel Peluffo expresó esta mañana su preocupación respecto a la compra de insumos que resultan de vital importancia para la protección del personal médico, en medio de la pandemia de coronavirus.

Según manifestó el profesional, "están cuidando mucho los insumos porque en estos momentos no son fáciles de conseguir".

"Necesitamos elementos de protección y tenemos que stockearnos para proteger a toda la comunidad médica. Si se nos viene el pico de contagios encima, tenemos que estar listos", dijo.

Según Peluffo, se vienen días complicados para la enfermedad, porque será difícil mantener a la gente en aislamiento, por la situación de pobreza y porque hay muchos que viven del día a día.

"El Ministerio (de Salud) no tiene dónde comprar. Nosotros queremos comprar y no nos venden y cuando lo hacen, los precios son muy elevados. Un barbijo que costaba 2 dólares, ahora sale 8 o 10", se quejó, al tiempo que agregó: "nunca tuve tanto dinero en donaciones como en este momento, pero vamos a las fábricas y no tienen stock".

Además, Peluffo explicó que ayer se realizaron los primeros testeos de COVID-19 en su centro asistencial y que actualmente cuentan con unos 1.000 reactivos.

"Ayer realizamos las primeras seis pruebas. Cinco resultaron negativas y una fue positiva, que es la del paciente que se contagió por haber estado en contacto con una trabajadora del HAM", dijo.

Por último, el doctor se mostró en contra de los testeos masivos, ya que según consideró, se trata de insumos que son finitos.

"Estoy de acuerdo en que tendría que haber más testeos, pero no me parecería bien que se le haga a todo el mundo. Los recursos son finitos acá y en todas partes del mundo", dijo.

"Su situación sigue siendo delicada"

Peluffo se refirió además al paciente de 65 años que permanece en grave estado en el mencionado centro asistencial y que dio positivo en coronavirus.

El hombre, que regresó desde Chile, se encuentra en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica.

"Su estado sigue siendo crítico. Es una persona que tiene antecedentes médicos por ser hipertenso y por presentar obesidad. De todos modos la sigue peleando", resaltó.