"En Malvinas hicimos los que teníamos que hacer"

Pese a que los elementos no estaban ni cerca de ser los ideales, los pilotos argentinos que combatieron en la Guerra de Malvinas lo dejaron todo en las islas, como así también cada uno de los conscriptos que fueron parte.

“Hicimos los que teníamos que hacer para lo que nos habíamos preparado” dijo sin titubeos el Capitán de Navío Rodolfo Castro Fox en diálogo con LA BRÚJULA 24 FM 93.1. De igual manera, en el mundo de la aviación bélica no se los toma como un caso más, ya que según él mismo cuenta “se arriesgó la vida en un porcentaje mayor y por eso nos reconocen más”.

Después de tener un grave accidente un año antes a la guerra, producto de elementos defectuosos en un portaaviones, fue parte de dos operaciones en el conflicto por la perdida perla austral.

“Había que lidiar con muchas cosas” aseguró. “Viento de costado, pistas angostas, nieve. Muchos factores que complicaban”.

En otro pasaje de la charla comentó lo difícil que era volar a solo 15 metros del suelo, buscando de esa manera no ser detectados por los radares. “Cuando la superficie es plana, como el mar o la Antártida, es muy difícil tomar referencia. A diferencia de cuando hay casas o árboles. Pero era la manera de que no nos detectaran los radares o nos detecten con muy poco tiempo, y no pudieran atacarnos. Teníamos un margen de minuto y medio para atacar nosotros”.

Repasando los sentimientos que le nacen al recordar aquellos días, Castro Fox aseguró: “Tengo sentimientos encontrados. Uno es orgullo por haber hecho lo que hicimos con los medios que teníamos. Y el otro es una tristeza grande por los dos compañeros que no volvieron”.

Por último comentó que “anualmente nos encontramos en una reunión familiar, levantamos la copa, y recordamos a nuestros dos héroes”.