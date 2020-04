Analizan salir de la cuarentena con apertura del comercio y la construcción

El presidente de la Nación Alberto Fernández, entiende que son alentadores los resultados del primer tramo de la cuarentena que arrancó el 20 de marzo y por ello firmó el DNU que la extiende hasta el 12 de abril a la medianoche.

Pero en paralelo, los datos externos de contagiados y fallecidos son temerarios, en especial Italia, España y EEUU.

Fernández evalúa con varios informes las medidas de coyuntura y hace un diagnóstico sobre lo que puede venir a partir del 13-A, el día que espera empezar a flexibilizar la cuarentena. El Gobierno explora variables para hacer menos dura la cuarentena a partir de la expectativa de que el aislamiento social será útil para evitar una ola de contagios masivos.

Hasta el 12 todo será igual de rígido: desde Olivos, Fernández pide que se mantengan los controles para restringir la circulación a partir de la convicción que repite en público y en privado: "la única vacuna es el aislamiento social".

El diario Clarín publica hoy que si los días de cuarentena dura son efectivos y se aplana la curva de contagios, a partir del 13 el Gobierno prevé flexibilizar el aislamiento y autorizar actividades que ahora están frenadas.

Será, según confían al medio porteño desde el entorno presidencial, un análisis riguroso, segmento por segmento, contemplando los riesgos. Cada sector que se pueda liberar será con determinados requisitos.

Un caso: los comercios de rubros como el textil, zapatos o actividades que no son esenciales, podrían liberarse en alguna medida con horarios restringidos y un protocolo que establezca la cantidad de personal según la dimensión del local y cuántos clientes pueden permanecer de manera simultánea.

El Gobierno entiende, además, que se multiplicará el comercio online y la entrega a domicilio. La semana pasada se agregó la excepción para el envió de electrodomésticos y podría ampliarse para otros rubros.

El sector de la construcción, tanto público como privado, está en el menú de actividades a flexibilizar porque generar mano de obra intensiva y es un movilizador de la economía.

Siempre con un protocolo estricto sobre la cantidad de trabajadores según las dimensiones de la obra y con horarios acotados. Ahora solo está exceptuada la obra pública del sector salud. Está en estudio, incorporar otros segmentos de la infraestructura oficial

Hay un dato particular: el nivel de ocupación en el sistema de salud para asistir en la pandemia.

A su vez, no está previsto el reinicio de las clases a partir del 13 de abril. "Sabemos que no es lo mismo que las clases presenciales pero el seguimiento online está funcionando", dicen en gobierno y plantean que reabrir escuelas implicaría volcar a las calles a millones de personas. No va a ocurrir.

Vilma Ibarra terminó de redactar este martes el decreto que además del texto original que impuso el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, incorpora los rubros que se "exceptuaron" más tarde, como ocurrió con el sector del agro y el correo para la entrega en domicilio.

El decreto centraliza en la Jefatura de Gabinete, a cargo de Santiago Cafiero, la incorporación de áreas eximidas de la cuarentena. "Hay una lista enorme de pedidos y podría haber nuevas excepciones", avisan en Gobierno. Tal como el régimen especial de los bancos, que empezarán a atender sólo para situaciones específicas.