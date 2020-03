Para el abogado del detenido por el crimen del hincha, "la declaración le resultó creíble"

El abogado del barra de Villa Mitre detenido por asesinar al hincha de Olimpo durante los incidentes en la previa del clásico, el abogado Augusto Duprat, se expresó en LA BRÚJULA 24 con relación a la declaración ante el fiscal Jorge Viego que realizó en las últimas horas Lucas Javier "Titi" Schwaner, donde aportó el nombre de quien habría asesinado a Sergio Emanuel Castillo.

"Nosotros nos enteramos por él mismo que pidió declarar. Lo hizo por escrito. Cuando nos entrevistamos nos dijo que tenía conocimiento de quién disparó. Y para robustecer sus dichos tenía el nombre de esa persona y de dos testigos. Ahora será el fiscal quien debe evaluar si sus dichos son contundentes o un manotazo de ahogado", enfatizó Duprat, en su charla con el periodista Germán Sasso y el ex fiscal Christian Long.

Sobre sus sensaciones, el defensor oficial admitió: "A mi me pareció creíble. Le preguntamos por qué no lo había dicho antes. Nos dijo que tenía miedo por su familia que está amenazada. El nombre que aportó es de una persona que no sé si es parte de la barra, pero según sus dichos, con algo más de prontuario. Es alguien que confesó y que estaba preocupado porque había cometido un homicidio. Se lo habría dicho a estos dos testigos adentro de la cancha".

"El fiscal, si considera útil la prueba, citará a los testigos para preguntarles si es verdad o no lo que dijo mi defendido. Describió el arma con la que supuestamente circulaba la persona que cometió el hecho. Dijo que es muy similar de aspecto a la que utiliza la Policía, una 9 milímetros de color oscuro. Él afirma que estuvo con esta persona y afirma que fue él quien mató al chico", resaltó en otro segmento de la entrevista radial.

Por último, Duprat suministró datos del diálogo que ayer expuso su defendido: "Bajé a uno, habría sido la expresión que hizo esta persona camino a la cancha a Schwaner y a los dos testigos aportados. Y luego lo repitió en la cancha. Pedimos que citen a ambas personas".