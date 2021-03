Es violinista a la gorra, sufrió un duro accidente y pide ayuda para poder operarse

Escuchar el dulce sonido del violín de Rocío Saavedra se había vuelto moneda corriente durante las mañanas en la semipeatonal de O'Higgins en los meses previos a la pandemia.

Más allá de algún inconveniente con la Municipalidad (habían intentado multarla por ruidos molestos), Rocío había hecho de su arte un medio para ganarse la vida y subsistir.

Sin embargo, llegaron meses muy duros para esta joven quien, sin gente en las calles se quedó sin el público necesario para deleitarse con sus melodías. Pero tras un 2020 complicado, 2021 le tenía preparada una desagradable sorpresa. El pasado 7 de marzo, la violinista de 30 años sufrió un fuerte accidente doméstico que le provocó una seria lesión justamente en su muñeca derecha, esa que usa para extraerle música a su instrumento.

"Caí desde cuatro metros de altura. Estaba pintando un cielo raso, perdí estabilidad y no me maté de milagro, pero mi brazo derecho quedó en muy mal estado", comentó Rocío en diálogo con el móvil de LA BRÚJULA 24, durante el programa Nunca es Tarde.

El incidente ocurrió en Viedma, para donde Rocío viajó por cuestiones familiares. Allí le realizaron una atención primaria, pero enseguida la derivaron a nuestra ciudad ya que debe someterse a una costosa operación. Saavedra necesita colocarse una placa de titanio en su brazo y dicho implante tiene un valor de 96 mil pesos.

Está claro que al ser artista callejera, no tiene una obra social que le cubra esos gastos. Por eso, y en medio de la desesperación, decidió recurrir a la solidaridad de los bahienses.

"Cuando me hicieron los estudios en el hospital Municipal de Bahía, detectaron que además de estar fracturada, tengo la mano dislocada y múltiples fracturas dentro de la muñeca. El tema es que al haber pasado tantos días, los tejidos se habían empezado a endurecer, por lo que no pudieron acomodarlo", mencionó la joven. "Me dijeron que la cirugía no puede pasar de esta semana. De hecho, ya me hicieron los prequirúrgicos", acotó.

La operación será apenas el primer paso en medio de un proceso de recuperación, que seguramente llevará varios meses, entre medicamentos y trabajos de rehabilitación.

"Mi familia ha colaborado y algunas personas ya se acercaron para dar una mano, pero claramente no llego a cubrir el costo de la operación y de los tratamientos que requerirá mi recuperación, por eso es que me animé a pedir colaboración", dijo. "La verdad no me esperaba vivir algo así, por lo que solo puedo decirles gracias a todos, gracias de corazón. No me alcanzan las palabras para agradecer la solidaridad de cada uno", finalizó.

El CBU habilitado para las donaciones es el 4150999718002724770028 y el contacto de Rocío es el 2914744297 para donaciones de mercado pago. Cuenta mercado pago: 0000003100040409093429 (Rocio Anahi Saavedra Mendez).