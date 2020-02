Pese al rechazo de la oferta salarial, en Bahía las clases comenzarán normalmente

Si bien surgieron algunas dudas, luego de que a nivel provincial tres de los cinco gremios que componen el Frente de Unidad Docente bonaerense (FUDB) aceptaron y dos rechazaron la propuesta del gobernador Axel Kicillof, las clases en Bahía Blanca comenzarán con normalidad.

Según las cifras oficiales, con la oferta realizada, el salario de bolsillo de un maestro de grado de jornada simple sin antigüedad pasaría de $26.623 a $29.000 en marzo y ascendería a $31.058 en junio. En tanto, para un docente con 24 años de antigüedad se elevaría de $35.960 a $39.117 en marzo y $42.003 en junio.

"Bahía es una de las pocas delegaciones a nivel provincial de Suteba que votó en contra del aumento estipulado por el gobernador. El lunes realizaremos una jornada de protesta, pero las clases comenzarán normalmente", mencionó Ana Canullo, secretaria general del gremio a nivel local.

"Nos sacaron la clausula gatillo e impusieron una cláusula de garantía. Esto no significa que ante una suba de la inflación tendremos un aumento automático, si no que tenemos que esperar a que el gobierno vuelva a llamarnos. Ya nos pasó con Scioli, que no nos llamaron y por eso estamos en contra", manifestó.

"Además, partimos de premisas falsas. Ellos dicen que la maestra de grado que menos gana, tiene un sueldo de 26.000 pesos y eso no es así. El sueldo mínimo debe ser de 24.000 y un poco menos las preceptoras. Imaginate que con este aumento, estarían alrededor de los 30.0000, cuando la canasta básica supera los 40.000 pesos", agregó Canullo.

Por su parte, Paula Repetto, representante de la FEB, manifestó si bien rechazan la oferta, no se llegó a la cantidad de votos necesarios para ir a una medida de fuerza.

"Fue un congreso complejo, donde escuchamos la voz de todos los afiliados. En nuestro gremio, para aceptar o no una oferta salarial, se necesita mayoría simple, es decir la mitad más uno. En tanto, para convocar a un paro, necesitamos los dos tercios de los votos. En este caso, rechazamos la propuesta, pero no convocamos al paro", dijo Repetto.