Conocé a Diana Zurco, la primera trans que estará al frente de un noticiero

Hace 4 años, Diana Zurco fue noticia tras convertirse en la primera locutora trans egresada del ISER con su identidad de género autopercibida, reconocida como tal en los papeles.

Ahora, su nombre vuelve a estar entre los titulares ya que será la conductora de la edición central del noticiero de la TV Pública, la de las 19.

Lo hará junto al periodista deportivo Ariel Senosiain y se transformará de este modo en la primera conductora trans de la Argentina en un espacio de tanta visibilidad.

"Hoy soy la primera locutora trans y ojalá algún día eso ya no sea noticia. Por eso, desde mi lugar, desde mi vida, desde mis actos, quiero ser una más en su lugar batallando en este proceso por la naturalización de nuestras identidades en la sociedad. Que dejemos de ser personas raras”, le dijo Diana en el 2017 a la Agencia Presentes.

También expresó entonces: “¿Sabés para cuánta gente el hecho de que la locutora sea trans les hace mirarnos distinto? Yo intento cambiar eso. Nosotros no podemos ni sentarnos en un colectivo o en un restaurante sin que nos miren, nos señalen o se nos rían. A mí en el tren cuando me voy a mi casa muchas veces me dicen cosas. Por eso, cada vez que me llaman para una nota hablo de que nos están matando”.

(Fuente: Página 12)