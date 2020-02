"Mi nieto es cocinero y un pibe querido por todo el mundo"

Margarita es la abuela de Lucas Javier" Schwaner, el principal sospechoso de haber asesinado a Sergio Emanuel Castillo en la previa del partido entre Villa Mitre y Olimpo, en medio de un cruce de barras de ambas hinchada.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, la mujer se refirió al audio que circuló y en el que se autoincrimina en el hecho, señalando que "la voz es parecida, pero no igual. No va a ser tan tarado de grabar algo así".

Después de confirmar que su nieto vivió con ella mientras estuvo enrolado en el Ejército y que luego trabajó en una empresa, sentenció: "Yo le pongo límites y puedo asegurar que no es un barrabravas".

"Aquel día no noté nada extraño, me dijo que fue a la cancha y después del partido estuvo muy tranquilo. Lo quiere todo el mundo y no es alguien peligroso", teorizó en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, confirmó que "no sé de quién era el arma que encontraron arriba del techo, ni quién la había tirado. A lo mejor fue el revólver con el que dispararon, pero yo descarto que él haya sido el asesino".

"Mi nieto no tiene nada que ver. Hay muchos que tiraron. El que lo hizo que pague por la vida que se perdió. Apenas supe lo que ocurrió me asusté. Hablé con él y me dijo que estaba en la cancha", consideró en otro segmento de la nota radial.

Y mencionó: "Tengo diez nietos. Siempre vienen acá a que les cocine o les cosa a máquina. A veces hasta se quedan a dormir. Acá no vienen ni con la novia. No sé nada sobre su vínculo con la barra".

"Es grave la acusación, me pongo en el lugar de la familia del chico al que mataron. Pensaría que todos los que detienen son los asesinos", concluyó Margarita, la abuela de "Titi" que ayer declaró ante el fiscal no tener relación con el crimen.