"El último testigo que aportó la defensa terminó complicando aún más a Schwaner"

Patricia Paz es la mamá de Sergio Emanuel Castillo, el hincha de Olimpo asesinado en la previa del partido con Villa Mitre. En diálogo con LA BRÚJULA 24, se mostró un tanto contrariada a partir de la suspensión de la audiencia preliminar al juicio (bajo la modalidad por jurados) que estaba prevista para hoy y se refirió al avance de la investigación.

"Confío plenamente en el fiscal y mi abogada. El testigo último aportado involucró aún más datos incriminatorios contra (Lucas) Schwaner, aclarando puntos que estaban en duda", sostuvo Paz, en su charla con el programa "Vive Cada Día".

Y resaltó: "Este testigo dijo que había otra persona que disparó, pero que hirió a un chico en la pierna. Y no le tiró a mi hijo porque la bala no pudo haber dado la vuelta de la esquina. Esa declaración compromete aún más a Schwaner".

"Inicialmente habían dicho que el juicio iba a ser entre el 3 y el 5 de noviembre, pero me adelantaron que quizás pase para diciembre o luego de la feria de verano. Teniendo en cuenta que se hará bajo la modalidad por jurados, eso lleva tiempo", concluyó.

"El que disparó fue 'El Caballo'"

Miguel Ángel es el papá del imputado por gatillar contra Castillo y mencionó: "Solo pedimos que los testigos digan la verdad, sea por el bien o por el mal de mi hijo. Nosotros lo vamos a defender siempre. El que disparó fue Denis Alaiz, alias el Caballo, eso es lo que menciona un testigo. Y asegura que iban en el mismo auto que Lucas".

"No sé por qué se elevó a juicio tan rápido y no declararon todos. En todo momento se pidió los videos de las cámaras, nunca hubo una prueba balísticas. No sé en qué se basa el fiscal. Incluso en la causa consta que el testigo se confundió de persona", cerró, admitiendo desconocer por qué se suspendió la audiencia previa de hoy.