La tragedia ocurrida el domingo en la previa del clásico entre Villa Mitre y Olimpo, cuando mataron a un hincha, tiene a las autoridades preocupadas.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Adrián Jouglard, afirmó: "Creemos que puede haber más enfrentamientos entre las barras" de ambos clubes.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, volvió a criticar el operativo policial efectuado antes del partido y dijo que no se previó lo que podía pasar. "Se menospreció lo que podía ser el enfrentamiento de las hinchadas. Esto ya dejó de ser una pelea por una bandera, hay un grado de delincuencia importante".

"Lo que planteamos en algunos medios ayer es que el operativo no contempló este tipo de cosas, se planteó solamente alrededor del estadio y no se tuvo en cuenta que hoy, a partir de que la hinchada visitante no podía ir a la cancha, todo esto podía darse en otro lado. Incluso, venían provocándose en las redes sociales", recordó Jouglard.

Respecto de las responsabilidades, señaló que "quien tiene a la cabeza la seguridad es la Aprevide que es la agencia que el ministerio tiene creada por ley. Está dentro del ministerio de Seguridad de la Provincia, que es quien coordina el trabajo e la policía".

"Nosotros no participamos internamente en ese desarrollo, pero lo que sí creemos es que fue deficiente y a las pruebas nos remitimos. En ningún momento se contempló que la gente estaba yendo hacia Villa Mitre y que se podría haber cerrado el paso antes", reiteró.

Y recordó que "las mismas cámaras del Centro -Único- de Monitoreo venían alertando esto. Hay un policía que tiene comunicación directa y a las 17 ya había dado las primeras informaciones con respecto a lo que estaba pasando. 15 minutos antes de los desmanes se avisó que la gente se estaba agrupando en Parchappe y Falucho, pero cuando llegaron los patrulleros ya era tarde".

En otro tramo de la nota, el funcionario indicó que lo mejor hubiera sido suspender el partido. "El municipio no tiene la potestad para hacerlo y cuando empezaron los destrozos no podíamos comunicarnos con Lugones. Después se planteó que no era conveniente que saliera toda la gente que ya estaba en el estadio".

"No se había pensado, ni siquiera por cercanía, tener patrulleros en el lugar -Parchappe- de forma preventiva. Si se hubiera cortado ahí el avance no se habría registrado el enfrentamiento".

"Una de las cosas que más nos preocupaba era que toda la policía estaba yendo para Villa Mitre para el control de los eventos, de hecho nosotros nos comunicamos con la Local para que se incorporen los que estaban de franco y la ciudad estaba quedando sin policías".

"Bahía es una ciudad grande y necesita custodia, en ese sentido la Policía Local nos dio una mano".

"Una de las cosas que hablamos con la policía es que creemos que puede llegar a haber otro enfrentamiento, las barras se pueden encontrar de vuelta y tenemos que estar atentos a eso".

"Anoche hubo algunos operativos, la idea es estar atento a lo que pueda pasar dentro de la ciudad. Todo el desarrollo de esta violencia se hace en el marco de la vía pública, donde hay mucha gente que no tiene nada que ver".

