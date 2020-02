"Me dieron un tiro guacho": el audio de uno de los hinchas baleados

Un revelador audio al que tuvo acceso LA BRÚJULA 24 deja en evidencia la brutalidad que se vivió en la previa del partido entre Villa Mitre y Olimpo, que derivó en la muerte de un hincha.

Se trata de una comunicación enviada por parte de un barra del aurinegro de apellido Contreras, a un grupo presumiblemente de simpatizantes de su mismo club.

En la misma les recrimina a sus pares por haberlo dejado tirado luego de un enfrentamiento con hinchas del tricolor, en el que le pegaron un tiro.

"Me dieron un tiro guacho, me arrancaron la pata guacho. Los villeros me rompieron todo. Estaba tirado en el piso y nadie vino a rescatarme chabón", comienza en su descargo.

Y agrega: "Son todos una manga de giles, salieron todos corriendo boludo. Vinieron los villeros y me hicieron pelota".