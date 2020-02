La primera foto de Cristina Kirchner con su hija desde que comenzó el tratamiento médico en Cuba

La vicepresidenta Cristina Kirchner publicó este martes una foto junto a su hija Florencia en la red social Instagram. Es la primera imagen que se conoce de la joven desde que inició un tratamiento médico en Cuba, hace casi un año.

“Despidiéndome de @florenciakf antes de volver a Buenos Aires”, escribió la ex jefa de Estado, quien aparece en la imagen sentada, con anteojos de sol, junto a Florencia, que luce un vestido negro y un sombrero. Ambas realizan una moderada mueca sonriente.

Además de la difusión del retrato, el posteo presenta en sociedad la nueva cuenta de Instagram de la joven cineasta, que sufre un linfedema y otros problemas de salud.

La primera publicación de Florencia Kirchner en Instagram es una obra del artista George Owen Wynne Apperley llamada “La Enlutada”, inspirada en la indígena mexicana Enriqueta Contreras. “Doña Queta” era presuntamente sanadora y especialista en las propiedades curativas de las plantas.

La cuenta @florenciakf acumuló 5252 seguidores en 31 minutos.

La vicepresidenta informó públicamente la enfermedad de su hija en marzo de 2019 a través de un video. “Mi hija, Florencia, producto de la persecución feroz a la que fue sometida, empezó a tener severos problemas de salud. El brutal estrés que sufrió devastó su cuerpo y su salud”, dijo.

Durante 2019 y los primeros días de 2020, CFK realizó varios viajes a la Isla para visitarla, incluso durante la campaña presidencial. Hasta ahora, casi no se habían conocido imágenes de las visitas de la mandataria a La Habana salvo por una excepción: el 11 de noviembre recibió a la hija de Hugo Chávez y posó con los muñequitos que la mujer le regaló.

El otro registro de la ex presidenta es reciente: el sábado presentó su libro “Sinceramente” en La Habana. En la transmisión en vivo no se vio a Florencia, pero sí a dirigentes políticos argentinos que viajaron especialmente. Durante su discurso, la ex mandataria se refirió al estado de salud de su hija. “Quiero personalmente agradecer al Gobierno de Cuba y a los médicos. Como madre tuve la experiencia fantástica de que (Florencia) fuera diagnosticada adecuadamente y hoy la verdad es que está muchísimo mejor”, dijo.

Florencia Kirchner enfrenta en la Justicia argentina imputaciones en las causas “Hotesur” y “Los Sauces”, por eso su abogado debe informar regularmente cuál es su cuadro de salud. El año pasado, ante un requerimiento del Tribunal Oral Federal 5, los médicos cubanos que la atienden enviaron una carpeta con consideraciones generales sobre la enfermedad que sufre.

Florencia Kirchner fue diagnosticada de un trastorno de estrés postraumático y un linfedema ligero de miembros inferiores.

