Viaja a Perú a buscar a su hijo desaparecido desde hace un mes

Fabiana Benestante es la mamá de Francisco Ciarlantini Cristoforone, el joven mochilero de 24 años oriundo de Pigüé del que no se sabe absolutamente nada desde hace un mes conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24 y confirmó que viajará a Perú a buscarlo.

"No sé qué le pudo haber pasado a Francisco. Hace tres años que está viajando. En febrero/marzo llegó a Ecuador y me había escrito que quería volver a Argentina porque se sentía triste. Le ofrecí pagarle un pasaje de avión y lo rechazó porque pretendía volver a pie. Yo no quería que se largue solo", resaltó la mujer, en su charla con el programa "Tal Cual Es".

Y siguió con la cronología de los hechos: "En septiembre vi una foto de otro chico que viajó. Lo vi a Fran muy flaco, no lo noté bien. Le insistí en enviarle dinero para que regrese más rápido. Lo aceptó, pese a que yo siempre le mandaba recursos aunque él no me los pidiera".

"Le habían robado la mochila, la documentación y andaba deambulando, ni los elementos para hacer malabares. Así lo encontró un chico que me avisó y el 7 de diciembre viajé sola a Perú. Hablé mucho con Fran y logré hacerlo comprender que lo mejor era volverse conmigo, hicimos el trámite del pasaporte", enfatizó.

Benastante reveló que "tenía el pasaje de vuelta para mi hijo, estuvimos re bien esos ochos días. Se afeitó y se bañó y ya era mi Fran. Cuando estábamos a punto de subir al avión el 14 de diciembre, llegamos a Migraciones y me lo retuvieron".

"Había que pagar una multa. Casi me muero de desesperación. Me dicen que debía pagar por día desde 2017 los días que estuvo sin documentación. Eran 800 dólares, pero se trataba de mucha plata. Apenas tenía 200", recordó visiblemente angustiada.

"Me quería volver por tierra con él. Ya tenía mi bolso en la bodega. Fran me decía que me quede tranquila y regresaba por su cuenta. Me confié, pero él se quedó. Cuando se volvió a conectar conmigo me dijo que se quedó con un chico en el aeropuerto. Al día siguiente le envié dinero con el que se sacó un pasaje para ir a la frontera entre Perú y Bolivia".

"No creo que esté en Argentina. No entiendo cómo nadie lo ve. Su foto está en todos lados. La idea es viajar entre domingo o lunes en avión a Perú. Sé que lo voy a encontrar y quedará como una anécdota", finalizó la mujer.

Las horas posteriores

Al borde de la desesperación, Fabiana Benestante también contó cómo fueron los últimos contactos con Francisco y los días siguientes, cuando perdió todo tipo de comunicación con él.

"La última comunicación que tuve fue vía Messenger y me dijo el 24 de diciembre que estaba en frontera cruzaba vía Bolivia a Argentina, que el 31 brindaba con nosotros, estaba regresando al país".

"Me dijo que me quede tranquila, que tenía el dinero que le había enviado para ayudarlo. Y que desde donde estuviera iba a brindar por Navidad a la distancia con nosotros".

"Esperé unos días hasta el domingo 12. Como mamá me agarró un ataque de locura y quería ir a buscarlo. Hice la publicación y en media hora me explotó el teléfono. Me ofrecieron un contacto con Cancillería".

"A las cinco de la tarde del domingo me llamaron del Consulado de Bolivia. Me tomaron los datos y me dijeron qué tenía que hacer. Me comuniqué con Cancillería y me dijeron que tenía que llenar un formulario para el pedido de búsqueda formal".

"Volví a hablar con gente de Bolivia y en Perú me dijeron que habían iniciado las tareas de búsqueda. Gendarmería del norte del país también está alertada con las fotos de Fran. Hasta mochileros se sumaron a la tarea porque a mi hijo no se lo pudo tragar la tierra".

"Al no tener noticias, decidimos que lo vamos a buscar nosotros. Me va a acompañar mi hijo mayor y otros dos chicos a los que tengo que agradecerles de por vida me llamaron para decirme que me van a ayudar. Ellos tenían previsto ir a Colombia, pero mostraron su lado solidario. Les mandé un dinero para que se puedan mover mejor, son mochileros".

"Anoche me llamaron desde Trujillo y quieren empezar a buscar por el norte porque tienen miedo de que pueden haber ido hacia allá. Creen que Fran está dando vueltas en Lima".