El plan del municipio para mejorar el arbolado en los espacios verdes

El municipio informó esta mañana que, por cuestiones de seguridad y para permitir el mejoramiento del estado general del predio, en el parque municipal Arturo Illia se realiza la intervención y extracción de más de 60 árboles.

Esta iniciativa generó cierta incertidumbre entre los bahienses que exigían mayores detalles de la labor. Por tal motivo, en diálogo con LA BRÚJULA 24, el Director de Espacios Públicos de la comuna, Pablo Bianco, respondió a una serie de dudas que surgieron de oyentes y lectores de este medio.

"Lo que se va a hacer es un raleo sanitario. Es básicamente extraer árboles muertos, o bien oprimidos y no tienen posibilidades de desarrollo, generando riesgo", expresó Bianco, en el programa "Tal Cual Es", respecto a la labor a desarrollar en el principal sector para el esparcimiento en Villa Rosas, donde se van a retirar 45 ejemplares.

En esa misma dirección, resaltó que "tenemos una realidad en muchos de los espacios públicos de la ciudad, donde los árboles no fueron plantados con un criterio paisajístico, sino con una idea productiva. Por eso aparecen sembrados en alta densidad, lo que genera que si en el tiempo que tarda la planta en ser adulta, no se extrae, se empiezan a generar los opresores y los oprimidos".

"Árboles dominantes que crecen por encima de ramas de otros ejemplares los cuales por causas normales pierden funcionalidad y mueren. Por eso estamos haciendo esta intervención. Sacamos aquellos que quedaron oprimidos, sin posibilidad de desarrollo", expuso en otro segmento de la entrevista radial.

Sobre las consecuencias que puede tener no llevar adelante la intervención, sostuvo: "Son árboles que terminan siendo peligrosos porque dejan morir a aquellos que no tienen la captación de luz necesaria. Lo mismo ocurre con las ramas, que terminan cayendo. Por eso no reemplazamos los 45 que vamos a sacar en las próximas horas".

"Si ves una foto aérea hoy, y otra en el mismo espacio, el sector que estaba cubierto por estas copas oprimidas, se recupera con el desarrollo de los árboles que quedan. Estamos sacando un porcentaje menor del que deberíamos para ver cómo se comportan algunos que no sabemos si se van a lograr recuperar", exclamó Bianco.

También dejó en claro que "me tomé el trabajo de caminar el barrio, hablar con el delegado y los vecinos. Alegremente recibí un impacto positivo. La gente entiende que es una intervención necesaria. Este mismo procedimiento lo llevaremos adelante en otros parques de la ciudad. Se busca dar un buen uso de cada espacio verde".

"En Bahía Blanca está plantado a 4x4 o 5x5 que se usa para producción intensiva con el objeto de conseguir madera. Al no cortar el árbol a los 25 años, se empieza a generar un ciclo normal ciertos árboles toman preponderancia por sobre otros. Lo que también haremos es extraer ejemplares muertos, que generalmente tienen que ver con esta causa", cerró.