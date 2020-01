Mauro "Topo" Sabatini, el jugador de la Liga del Sur del que se habla hasta en España

Mauro "Topo" Sabatini es el jugador de La Liga del Sur del que ya se habla hasta en España. Se trata del delantero que milita en Sporting y por el que sus hinchas organizaron una rifa para poder comprarle el pase.

Cabe destacar que tras la publicación de La Brújula 24, su historia recorrió todos los diarios del país. Incluso, el prestigioso Marca español se hizo eco de su situación. "Estoy más que sorprendido", reconoce el jugador.

Hoy el "Topo" pasó por los estudios de la emisora y explicó que "después de la nota que me hicieron acá me llamaron de varios lados, hoy a la mañana por ejemplo hablé con Del Moro".

"Me imaginaba repercusión en Punta Alta y en Bahía, pero no mucho más. Los hinchas de Sporting la verdad que están haciendo historia", sostuvo.

En otro tramo de la nota, el artillero rojinegro se refirió a su relación con Comercial, el club dueño de su pase que lo tasó en 1.200.000 pesos. "Yo tengo la mejor, el técnico en su momento me echó y perdí vínculo, estuve tres años en Sporting y se formó un cariño con la gente que para el jugador es muy importante".

"Me saco el sombrero con todos en Punta Alta porque me han tratado muy bien y obviamente que quiero jugar ahí. Me pone contento que Comercial me quiera vender y se lo agradezco", agregó.

La nota:

"Nosotros creemos que el jugador vale ese precio"

Natalia García Fontao es dirigente del Club Puerto Comercial y en contacto con LB24 dijo que "el precio no lo puse yo, si bien soy encargada del fútbol no decido, se juntó la Comisión Directiva para hacerlo".

"Se calculó que cinco años más le quedan a Sabatini para jugar a ese nivel y creemos que eso es lo que vale, más que nada por la formación que tuvo en el club", detalló Fontao.

Además, remarcó que "hoy en día nosotros no tenemos un 9 y tenemos que salir a buscar. Él tiene las puertas abiertas, pero está cómodo en Sporting y la gente de ahí lo ama, el gesto es admirable".

Y respecto de los motivos por los que el jugador decidió irse en 2017, indicó que "en un partido jugamos con Huracán el técnico decidió no ponerlo y él se quedó en el banco enojado, pero cuando terminó el partido se fue al club, agarró sus cosas y no volvió en un mes y medio".

"Después volvió como si nada y ahí se rompió algo, él no se sentía cómodo en el club, pero no pasó más que eso", sintetizó.