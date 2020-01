Irán atacó tropas de EE.UU. en Irak

En otra dramática escalada en Medio Oriente, Irán atacó anoche (en la madrugada argentina) dos bases militares en Irak con tropas de Estados Unidos, con doce misiles balísticos en represalia por el asesinato del influyente general Qassem Soleimani. Según publica el diario La Nación, es la agresión más significativa de Teherán en su histórico enfrentamiento con Washington.

"La feroz venganza de los Guardias Revolucionarios comenzó", dijo el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en un comunicado difundido por Telegram.

El ataque, bautizado por Irán "Operación Mártir Soleimani", ocurrió apenas horas después del funeral del jerarca militar más importante del país y una figura venerada por millones de iraníes, que tomaron las calles para despedirlo.

Un vocero del Pentágono confirmó que los blancos fueron dos bases en Irak, en Al-Assad y Erbil, donde viven fuerzas militares de Estados Unidos y la coalición internacional que combate a Estado Islámico; no indicó si había víctimas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue informado y anoche estaba "monitoreando la situación de cerca", informó su vocera, Stephanie Grisham. D

esde el jueves pasado, Medio Oriente está en vilo ante lo que puede ser una guerra de grandes dimensiones entre Estados Unidos e Irán, mientras el resto del mundo llama a ambas potencias militares a la calma y a retomar el diálogo.

"El ataque a las bases militares en Irak abrió un capítulo jamás visto en el histórico conflicto entre Estados Unidos e Irán, y generó inmediatos llamados a desescalar la crisis para evitar una guerra entre ambos países. Estados Unidos y el mundo no pueden permitirse una guerra", dijo la líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi.

Tras la ofensiva misilística, los Guardianes de la Revolución, también amenazaron a Israel y a los gobiernos aliados norteamericanos, y aconsejaron "al pueblo estadounidense que llame de retorno a sus tropas (desplegadas en) la región, para evitar nuevas pérdidas y no permitir que la vida de los soldados sea amenazada por el odio" del gobierno en Washington. El gobierno de Hassan Rohani también advirtió a Estados Unidos que lanzaría una respuesta abrumadora Washington respondía al ataque de ayer.

Horas antes del ataque, Trump y sus funcionarios habían intentado descomprimir la tensión con Irán y atenuar la respuesta militar iraní al asesinato de Soleimani, al insistir en que querían evitar una guerra y abrir una negociación para llegar a una solución diplomática que ayude a resolver la última crisis en Medio Oriente, aunque sin dejar de lado las advertencias y la dura retórica de los últimos meses.

"No buscamos guerra con Irán, pero estamos listos para acabar con una", había dicho ayer el secretario de Defensa, Mark Esper, en una conferencia de prensa en el Pentágono. "Buscamos una solución diplomática, pero primero esto requiere que Irán desescale", agregó.

El mensaje de Washington a Teherán había llegado en medio de una profunda tensión a la espera de la respuesta de Irán al asesinato de Soleimani, el jerarca militar más importante y una figura venerada en el país, cuya muerte sacó a millones de personas a las calles, al punto de provocar una tragedia: ayer, por lo menos 56 personas murieron y decenas más resultaron heridas en una estampida durante su funeral, según informó la televisión iraní.

Pero los funcionarios de Trump también habían defendido durante todo el día la fuerte escalada que imprimió el magnate con el asesinato del militar. Y Esper, quien leyó su mensaje antes de responder preguntas de la prensa, dijo que Irán debía terminar con las "actividades malignas" en la región, y que si bien Estados Unidos estaba "dispuesto" a tener una discusión con Irán, también estaba listo para dar una "respuesta contundente para defender nuestro intereses".

Esper también había reiterado que Estados Unidos mantendrá sus tropas en Irak, tras un confuso y embarazoso episodio, anteayer, cuando se filtró una carta del Pentágono al gobierno iraquí que sugería un retiro de soldados. El primer ministro iraquí, Adel Abdel Mahdi, confirmó ayer que había recibido una carta "firmada", "traducida" al árabe y "muy clara" en la que se anunciaba una retirada militar de Irak. El funcionario aclaró que se trataba de un "reposicionamiento", y ayer insistió en la intención de mantener la presencia militar, repudiada por el parlamento iraquí.

"En algún momento queremos salir. Pero este no es el punto correcto", había dicho Trump, al responder preguntas de la prensa desde el Salón Oval de la Casa Blanca, unos minutos después de la conferencia de Esper. Trump también había ofrecido una señal: pese a sus amenazas, dijo que respetaría la ley internacional y no ordenaría atacar sitios culturales iraníes, una idea que había lanzado durante el fin de semana y que había generado un amplio repudio, además de una fuerte advertencia de la Unesco, defensora de los patrimonios culturales. Pero el presidente mantuvo su lenguaje áspero.

"Se les permite matar a nuestra gente, se les permite volar todo lo que tenemos. Y de acuerdo con varias leyes, se supone que debemos ser muy cuidadosos con su patrimonio cultural y ¿saben qué? Si esa es la ley, me gusta obedecer la ley", dijo Trump. "Estoy OK con eso. Pero diré esto: si Irán hace algo que no debería estar haciendo, sufrirá las consecuencias, y con mucha fuerza", advirtió el mandatario.

Con esas declaraciones, Trump y sus funcionarios parecieron buscar un delicado equilibrio entre ofrecer mensajes conciliadores sin dejar de ofrecer advertencias ni llegar tampoco a moderar del todo su retórica. Pero todo colapsó con la respuesta de Teherán, y el mundo había quedado en vilo a la espera de la próxima acción de Washington, que llegó horas después, cuando el mandatario norteamericano rompió el silencio con un desafiante tuit.

De este modo, Trump no solo ratificó el ataque, sino también amenazó a Irán y confirmó que el en transcurso del día brindará declaraciones.