Estafan a una mujer con el alquiler de una casa en Monte Hermoso

Una mujer oriunda de Neuquén denunció que fue estafada en los últimos días con el alquiler de una casa en Monte Hermoso.

Se trata de Silvina Sartori, quien depositó un total de 10.000 pesos para pasar cuatro días y así recibir el Año Nuevo en la vecina localidad balnearia.

"Habitualmente alquilo en las páginas tradicionales: Booking, Despegar o AIRBNB. Pero esta vez no encontré nada, por lo que decidí hacer un posteo en Facebook", explicó Silvina en comunicación con la redacción de LA BRÚJULA 24.

Fue justamente una amiga la que le recomendó una casa que ella había alquilado hacía unos días y a la que pensaba irse a partir del 6 de enero.

"Llamé para consultar y del otro lado me dijeron que justo se les había caído una reserva y que la tenían disponible entre el 29 de diciembre y el 3 de enero, justo la fecha en la que yo buscaba alojamiento", agregó.

Al llegar a Monte Hermoso, se encontraron con que la supuesta dirección de la casa no existía.

"Llamé y obviamente no me respondieron. Entonces intentó mi pareja, desde un teléfono que ellos no conocían, y del otro lado contestaron que tenían la casa disponible para fin de año", manifestó.

Finalmente, Silvina y su pareja decidieron quedarse en Monte Hermoso y consiguieron otro departamento. Pero claro, la bronca y el trago amargo serán difíciles de borrar.

"Desde que hice el posteo me escribieron cientos de personas que les había pasado lo mismo, pero con casas en diferentes lugares de la Argentina. Evidentemente se trata de una banda de que se dedica a esto y que cobra millones de pesos por día con esta metodología", se quejó.

Según la información que pudo recopilar Silvina, a partir de los comentarios y de las situaciones vividas por otros usuarios, sería un un grupo de gitanos que residen en Neuquén. La cuenta en la cual depositó su dinero está a nombre de Alejandro Castillo.

"Evidentemente no existe condena por parte de la justicia. Por lo que tiene que existir al menos es difusión y una condena desde el punto de vista social para que esto deje de pasar. Yo perdí 10.000 pesos y mi amiga 24.000. Y somos apenas dos de los cientos de personas a los que les roban todos los días", expresó.