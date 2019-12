El noble gesto de hacer un asado para personas que viven en la calle

La vorágine del día a día lleva a que la tarea silenciosa de distintas personas comprometidas con la realidad pase desapercibida. No obstante, ello no significa que dicha labor no sea importante y digna de destacar, más aún en tiempos de crisis, donde la exclusión pasa a ser moneda corriente en la sociedad actual.

Uno de los grupos que trabaja diariamente para tender una mano a los que más la necesitan es "Callejeando". Y miembro del mismo es el subdirector de Prensa del municipio, Maximiliano Cenizo, quien en diálogo con LA BRÚJULA 24, dio detalles de la iniciativa prevista para este mediodía navideño en el Parque de Mayo: preparar un asado para 20 personas en situación de calle.

"Es una idea que surgió hace algunas semanas. Nosotros salimos los jueves por la noche a repartir viandas a estas personas que en general están solas y no tienen trabajo. Nos fuimos relacionando con cada uno de ellos y se fue gestando esta relación", reveló Cenizo, en su charla con el programa "Tal Cual Es".

Y agregó: "Nosotros pertenecemos a la parroquia del Colegio Claret, pero también está el grupo del Colegio Don Bosco, de San Luis Gonzaga, de Lourdes, algunas iglesias evangélicas, nos organizamos una vez por semana para que a esta gente no les falte nada".

"La realidad que vivimos a diario nos hace estar muy acelerados y no nos detenemos a pensar en estos detalles que no tiene que ver sólo con lo económico", explicó en otro segmento de la nota una de las caras visibles de "Callejeando".

El testimonio de Néstor

Néstor tiene 71 años y su vida está marcada por el simple hecho de subsistir en el minuto a minuto, sabiendo que la soledad suele ser su fiel compañera en buena parte de las 24 horas del día.

En la charla con este medio, sintetizó cómo estuvo su Nochebuena: "Anoche la pasé solo, en mi casa, me acosté a dormir temprano después de comer algo".

"Esto de encontrarnos en el Parque y compartir el asado significa mucho para mi, hacer nuevos amigos, estar con esta gente que por sus rostros parece ser muy buena. Hoy vamos a pasar un día distinto", manifestó emocionado, ante la atenta mirada de Fermín, otro de los comensales invitados que suele estar en la Plaza del Sol.