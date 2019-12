La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, habló en redes sobre la polémica desatada por la ley de emergencia del Gobierno y las jubilaciones de los funcionarios y aclaró que los parlamentarios cobran al igual que los trabajadores.

"Los diputados no tenemos jubilaciones de privilegio", dijo en tono de aclaración y luego explicó: "Yo me jubilo con muchísimos aportes: 25 (años) como legisladora, 10 u 11 en el Poder Judicial". Luego, añadió: "Ellos sí tienen un régimen de privilegio. Pero yo me jubilo como diputada y no tiene privilegios, los derogamos, yo fui una de las autoras en 2002".

Asimismo, Carrió aseguró que los legisladores están sometidos al régimen general, que tienen tope, que pueden ser suspendidos e indicó que en su caso al jubilarse, a partir de marzo, va a cobrar la cuarta parte de lo que cobraría como jubilada de su sueldo a 30 años, cuando tenía nivel de juez de cámara.

Y criticó la ley de emergencia y los cambios en las jubilaciones. "La estafa es colosal, porque ahora se dieron cuenta de que la cláusula aseguraba a todos los jubilados no perder poder adquisitivo y esto es lo que suspendieron. Tenían que pagar la inflación de seis meses y esto es lo que no nos pagan. No pagan a nadie".

Yo los voy a acompañar y en marzo voy a estar mas al lado como ciudadana. pic.twitter.com/lVdqBYroJE — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) December 21, 2019

Por ellos, destacó que desde el Gobierno de Alberto Fernández crearon "un sistema de una injusticia brutal". "Están perjudicando los trabajadores, también a las PyME. Nunca vi una entrega del Poder Legislativo al Ejecutivo como esta, entra en el delito de traición a la patria".

Por último, aseguró que durante las sesiones extraordinarias de enero y febrero va a estar en el Congreso y que a partir de marzo, en la calle. " No los voy a abandonar, tenemos 15 diputados de la Coalición Cívica que son mucho mejores que yo y que pueden soportar en salud todavía esa cámara que ya es irrespirable. Confíen en que vamos a restablecer la república".

Los dichos de Carrió en redes se sumaron a sus declaraciones a la prensa días atrás, cuando habló el jueves tres horas después del inicio de la sesión en la que se debatió el proyecto de Solidaridad Social que contiene medidas económicas de emergencia.

Entonces, dijo: "Este proyecto demuestra que la fórmula para los jubilados (implementada por el anterior gobierno) era la mejor. Y casi nos rompen el Congreso para impedir su votación los que ahora festejan la suspensión de los aumentos".

Además, afirmó: " La democracia puede destruir la república. Cuando se piden plenos poderes, (la República) se va".

Fuente: La Nación.