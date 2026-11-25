¿Alguna vez sacaste la ropa del lavarropas y descubriste que, en lugar de quedar suave y limpia, tenía manchas blanquecinas, un tacto áspero o un aspecto apagado? Aunque solemos atribuir estos resultados al detergente o al funcionamiento del electrodoméstico, hay otro factor que puede estar detrás del problema: la dureza del agua.

En distintas zonas de Argentina, la presencia de minerales como calcio y magnesio puede complicar el lavado y favorecer la acumulación de residuos. Sin embargo, no todo depende de la calidad del agua: algunos hábitos cotidianos también pueden acelerar el desgaste de la máquina y perjudicar los resultados.

El problema es que muchas personas mantienen las mismas costumbres de lavado durante años, sin prestar atención a las características del agua de su localidad ni a las necesidades del electrodoméstico. Usar demasiado jabón, sobrecargar el tambor, dejar la ropa secándose en un patio con viento y tierra o descuidar la limpieza del filtro son equivocaciones bastante habituales.

En los lavarropas semiautomáticos, además, una utilización incorrecta de sus compartimentos y funciones puede afectar el proceso. Corregir estas prácticas no requiere necesariamente comprar otro equipo: muchas veces alcanza con conocer cómo funciona el agua, adaptar el lavado y dedicar unos minutos al mantenimiento.

¿Por qué el agua dura modifica los resultados del lavado?

La dureza del agua está relacionada principalmente con la concentración de sales minerales de calcio y magnesio disueltas. Su presencia depende, entre otros factores, de las características geológicas del suelo por donde circula el agua antes de llegar a las viviendas. Por eso, no todas las localidades tienen la misma composición y tampoco es conveniente utilizar una única estrategia de lavado en cualquier lugar.

Estos minerales interfieren en la acción de determinados componentes de los detergentes, especialmente los tensioactivos aniónicos. Como consecuencia, se necesita una formulación adecuada para conseguir una limpieza eficaz. Si el producto no está adaptado a las características del agua, parte de su capacidad limpiadora puede verse reducida.

Además, cuando el agua se calienta, algunas sales pueden precipitar y formar depósitos de cal en las superficies internas del electrodoméstico. Estas incrustaciones pueden acumularse en componentes sometidos a temperaturas elevadas y perjudicar el rendimiento térmico. Con el tiempo, también pueden aparecer residuos minerales sobre las prendas.

El resultado se reconoce fácilmente: ropa blanca que adquiere tonalidades grisáceas o amarillentas, prendas de color con marcas claras y tejidos que pierden suavidad. No es un problema exclusivamente estético, porque la acumulación de residuos también puede afectar la conservación de las fibras.

Error 1: utilizar el mismo jabón que en Buenos Aires con agua dura

Uno de los errores más frecuentes consiste en comprar detergente sin considerar la composición del agua. Un producto que funciona correctamente en una localidad puede ofrecer resultados diferentes en otra donde existe una concentración mayor de calcio y magnesio.

Cuando estos minerales entran en contacto con determinados tensioactivos, pueden reducir su eficacia. Por eso, aumentar la cantidad de jabón no siempre resuelve el problema. Al contrario, una dosificación excesiva puede favorecer que queden residuos en las prendas y en el interior de la máquina.

Para estas situaciones, los detergentes líquidos concentrados formulados para aguas duras pueden ser una alternativa. Algunas formulaciones incorporan tensioactivos no iónicos, que presentan una mayor tolerancia a la presencia de minerales y permiten mejorar la eficacia del lavado. Lo importante es respetar las indicaciones del fabricante y ajustar la dosis según la carga y las características del agua.

También conviene conocer las distintas alternativas de electrodomésticos disponibles en el mercado. Por ejemplo, dentro de la categoría de lavarropas semiautomáticos para el hogar existen equipos con diferentes características y modalidades de funcionamiento.

Entre los modelos que pueden encontrarse como referencia comercial aparece el Drean Gold, una denominación presente en distintas búsquedas de productos de la marca.

Otro ejemplo del catálogo disponible es el lavarropas carga superior 5 Kg blanco, que permite observar las características de un equipo de carga superior dentro de la oferta del mercado.

En cualquier caso, el tipo de lavarropas no elimina por sí mismo los efectos del agua dura. Si la concentración de minerales es elevada, puede ser conveniente evaluar la instalación de un descalcificador mediante resinas de intercambio iónico. Este sistema reduce la presencia de calcio y magnesio al intercambiarlos por otros iones, como los de sodio. Así se evita que una parte importante de esos minerales llegue al electrodoméstico.

Error 2: cargar de más el lavarropas

Otro hábito que perjudica tanto la limpieza como la conservación de la máquina es introducir más ropa de la que admite el tambor. La costumbre de aprovechar cada lavado para reducir la cantidad de ciclos puede parecer práctica, pero termina dificultando el movimiento de las prendas.

Para que el detergente actúe correctamente, la ropa necesita espacio para moverse y entrar en contacto con el agua. Cuando el tambor está demasiado lleno, las prendas quedan comprimidas y el lavado pierde eficacia. También puede resultar más complicado eliminar los restos de jabón durante el enjuague.

En un contexto de agua dura, esta equivocación puede agravar los resultados. Si los minerales ya dificultan la acción del detergente, una carga excesiva suma otra dificultad y favorece que queden residuos sobre los tejidos.

En los lavarropas semiautomáticos hay que prestar especial atención a las indicaciones de uso. No alcanza con llenar el compartimento de lavado hasta que parezca que entra más ropa. También es importante respetar la capacidad indicada para cada función y evitar trasladar prendas en exceso al compartimento de centrifugado.

La recomendación es distribuir la ropa sin comprimirla y consultar el manual del equipo. La capacidad declarada por el fabricante debe tomarse como referencia, no como una invitación a forzar el espacio disponible.

Error 3: secar la ropa afuera cuando hay viento y tierra

El lavado no termina cuando se apaga el electrodoméstico. El secado también influye en el resultado final y, especialmente en determinadas zonas de Argentina, dejar la ropa al aire libre puede convertirse en un problema cuando hay viento y polvo en suspensión.

Las prendas húmedas pueden retener partículas de tierra que circulan en el ambiente. Esto hace que una remera recién lavada termine con suciedad superficial, manchas o una sensación desagradable al tacto. Las telas más gruesas y las prendas que permanecen mucho tiempo expuestas pueden acumular todavía más partículas.

El problema se agrava cuando se tiende la ropa cerca de calles de tierra, terrenos sin pavimentar o espacios donde el viento levanta polvo. Aunque el sol y la ventilación ayudan al secado, no siempre conviene dejar las prendas expuestas durante horas sin comprobar las condiciones ambientales.

Una solución sencilla consiste en elegir horarios con menos viento y buscar un sector protegido, pero bien ventilado. También se puede utilizar un tender bajo techo, cerca de una abertura que permita la circulación del aire. Si las condiciones son desfavorables, es preferible esperar antes de sacar la ropa recién lavada.

Error 4: no limpiar el filtro ni realizar mantenimiento

El mantenimiento suele quedar relegado hasta que aparece un inconveniente. Sin embargo, limpiar el filtro y revisar periódicamente el estado del lavarropas son tareas necesarias para conservar su funcionamiento.

Durante los lavados se desprenden pelusas, fibras y pequeñas partículas de suciedad. Parte de esos residuos puede quedar retenida en los filtros o acumularse en diferentes sectores del equipo. Si no se realiza la limpieza correspondiente, pueden aparecer dificultades para desagotar el agua y completar correctamente algunas etapas del ciclo.

En las zonas con agua dura existe otra preocupación: las incrustaciones minerales. Cuando el agua se calienta, determinadas sales pueden precipitar y formar depósitos en las superficies internas. Esa acumulación puede reducir la eficiencia del funcionamiento y favorecer el desgaste de algunos componentes.

Por eso, conviene consultar el manual para identificar dónde está ubicado el filtro y cómo debe limpiarse. No todos los modelos tienen el mismo sistema ni requieren idéntico procedimiento. Antes de manipular cualquier componente, hay que desconectar el equipo y seguir las instrucciones de seguridad del fabricante.

También es conveniente realizar ciclos de limpieza cuando el fabricante los indique y utilizar productos desincrustantes compatibles. No se recomienda mezclar sustancias de limpieza ni recurrir a soluciones caseras sin comprobar previamente que sean adecuadas para el modelo.

La recomendación: adaptar el lavado al agua de tu localidad

La mejor manera de evitar estos problemas es dejar de considerar que todos los lavados necesitan exactamente los mismos cuidados a la hora de limpiar. La composición del agua, el tipo de detergente, la cantidad de prendas y el mantenimiento del electrodoméstico forman parte de un mismo proceso.

El primer paso es averiguar qué nivel de dureza tiene el agua de tu zona. Para eso, podés consultar información de la empresa proveedora o los análisis disponibles sobre la calidad del suministro. Con ese dato será más sencillo elegir un detergente apropiado y determinar si conviene instalar un sistema de descalcificación.

Después, revisá tus hábitos: no sobrecargues el tambor, utilizá la dosis indicada de jabón, evitá tender la ropa cuando hay demasiado viento y limpiá el filtro con la frecuencia establecida en el manual.

Cuidar el lavarropas no depende únicamente de comprar un buen electrodoméstico. También exige comprender las condiciones en las que trabaja y evitar prácticas que reducen su rendimiento. Unos pocos cambios en la rutina pueden ayudar a conservar las prendas, limitar la acumulación de residuos y prolongar la vida útil del equipo.